Le Vietnam ambitionne de devenir la 20e économie mondiale

Photo : VNA/CVN

Après 1975, dévasté par deux guerres majeures, le Vietnam avait une économie arriérée, dépendante de l’aide et de l’agriculture. Les prêts et l'aide étrangère représentent plus de 63% du budget.

Au cours de la période 1976-1980, le taux de croissance du PIB n'était que de 1,4%, même en 1980, le taux de croissance du PIB était négatif de 1%. Le pays avait importé 1,57 million de tonnes de produits alimentaires.

La mise en œuvre du plan économique quinquennal 1976-1980 s'est heurtée à des difficultés. Les sources d’aide des pays socialistes ont fortement diminué et la Chine a complètement cessé de fournir son aide au Vietnam en 1977.

Deux guerres frontalières au Sud et au Nord en 1979 ont fait monter en flèche les coûts de défense du pays tandis que l'aide extérieure était suspendue.

En 1979, notre Parti et notre État ont commencé à introduire un certain nombre de changements dans la politique de gestion économique.

En septembre 1979, le IVe Comité central du Parti a tenu son 6e plénum et a publié la Résolution N° 20-NQ/TW avec le contenu : permettre la combinaison des mécanismes de planification avec les mécanismes de marché ; réutiliser l'économie privée, y compris le capital privé sous la gestion de l'État... Ceci est considéré comme la première avancée dans la pensée et les perspectives économiques.

Ensuite, le 9e plénum du Comité central du Parti (IVe mandat) en décembre 1980 a décidé d'élargir la mise en œuvre et d'achever le forfait dans la production agricole. Le 13 janvier 1981, le Secrétariat du Comité central du Parti a publié une directive sur l'application d'un forfait net dans l'ensemble de l'agriculture du pays, appelé Khoán 100.

Photo : VNA/CVN

Depuis 1981, l'économie vietnamienne a commencé à prospérer. La production alimentaire a fortement augmenté, la valeur de la production industrielle a augmenté de manière significative et le déficit commercial a considérablement diminué.

Cependant, à la fin de 1985 et en 1986, le plan de réforme de la monnaie, des prix et des salaires n’a pas donné de résultats en raison de la disparité entre la réforme et l’ancien modèle, ce qui a entraîné de graves conséquences. D’un autre côté, cette crise a fait prendre conscience à notre Parti et à notre État que la réforme exige une réforme radicale.

Le VIe Congrès national du Parti (décembre 1986) a introduit des politiques historiques de Renouveau. Le Vietnam est passé d'une économie centralisée et subventionnée par l'État à une économie orientée vers le marché, avec une gestion étatique et une orientation socialiste.

Au cours de la période 1986-2000, le produit intérieur brut annuel moyen a augmenté de 6,51%. La structure économique évolue progressivement vers la promotion de l’industrialisation et de la modernisation.

La période allant de 2001 à aujourd’hui est une période de fort développement économique et d’intégration internationale profonde. En 2019, le PIB a augmenté de 12,5 fois par rapport à 2001. Le taux de croissance annuel moyen du PIB au cours de la période 2001-2010 a atteint 7,26%.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2008, le pays a quitté le groupe des pays à faible revenu pour rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire inférieur. Le PIB par habitant en 2019 a atteint 2.715 USD, soit 15 fois plus qu'en 1990. Le taux de pauvreté global du Vietnam, calculé selon la Banque mondiale (BM), était de 28,9% en 2002, jusqu'en 2019. En 2018, il est tombé à 6,7%.

En 2019, le Vietnam s'est classé au 8ème rang mondial et au 2e rang dans la région de l'ASEAN en termes de taux de croissance du PIB, est l'un des 30 pays à forte croissance des exportations et des importations et est la 22e économie au monde.

D'ici 2023, les données de l’Office général des statistiques montrent que le PIB aux prix actuels atteindra plus de 10.221 milliards de dôngs, soit l'équivalent de 430 milliards d'USD. Ainsi, l'année dernière, le Vietnam s'est classé au 34e rang mondial selon le classement du Centre d'économie et de recherche commerciale (CEBR) basé au Royaume-Uni.

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré qu'en 2023, le Vietnam se classerait au troisième rang en Asie du Sud-Est avec un PIB PPA (PIB selon la parité de pouvoir d'achat) atteignant environ 1,438 milliards d'USD, après l'Indonésie (4,391 milliards d'USD), la Thaïlande Lan (1,563 milliards d'USD), classé 25e mondial.

D’ici 2026, le PIB PPA du Vietnam devrait atteindre environ 1.833 milliards d'USD, se classant au deuxième rang en Asie du Sud-Est, après l’Indonésie.

D'ici 2029, le PIB PPA du Vietnam devrait atteindre 2.343 milliards d'USD, le plaçant au 20e rang mondial.

VNA/CVN