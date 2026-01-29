Football

Coupe d’Asie U23 : le Vietnam remporte la médaille de bronze

Au terme d’un match nul face à la République de Corée, le Vietnam s’est imposé aux tirs au but (7-6) pour s’adjuger la 3 e place de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026. L’attaquant Dinh Bac a été sacré “Meilleur buteur” avec quatre buts et deux passes décisives.

>> Coupe d’Asie U23 : le Vietnam aborde les quarts sur un sans-faute

>> Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026 : le Vietnam jouera la petite finale après sa défaite face à la Chine

>> Football : l’équipe U23 du Vietnam enchaîne une 15e victoire d’affilée

Photo : AFC/VNA/CVN

Le parcours de la sélection vietnamienne U23 à la Coupe d’Asie des moins de 23 ans (U23) de l’AFC s’est conclu sur une note heureuse, avec une victoire aux tirs au but (7-6) face à la République de Corée lors du match pour la médaille de bronze, disputé le 23 janvier en Arabie saoudite.

Elle a ouvert le score en première période grâce à Nguyên Quôc Viêt, avant que Kim Tae-won n’égalise en seconde mi-temps. Elle a immédiatement repris l’avantage sur un magnifique coup franc de Nguyên Dinh Bac, expulsé en fin de rencontre. Mais dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire, Shin Min-ha a arraché l’égalisation pour la République de Corée, portant le score à 2-2 et envoyant les deux équipes en prolongation. Solides mentalement, les “Guerriers à l’étoile d’or” ont tenu bon avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but.

Une défense solide et disciplinée

L’entraîneur sud-coréen des U23 vietnamiens, Kim Sang-sik, avait procédé à neuf changements par rapport à la défaite 0-3 face à la Chine en demi-finales, dont le plus notable fut la première titularisation du gardien Cao Van Binh, en remplacement de Trân Trung Kiên.

Avant le coup d’envoi, supporters et observateurs s’inquiétaient de l’absence des deux défenseurs centraux titulaires et de la présence de Dinh Bac, diminué physiquement. Mais le Vietnam a déjoué tous les pronostics. L’approche défensive s’est révélée payante : les joueurs ont affiché une plus grande confiance, des transitions plus fluides et une organisation défensive disciplinée. Malgré plus de deux tiers de possession en première période, la République de Corée s’est surtout montrée dangereuse par des frappes lointaines.

Photo : AFC/VNA/CVN

Sous pression durant une grande partie du premier acte, le Vietnam a pourtant surpris son adversaire à la 30e minute. Sur une contre-attaque côté gauche, Dinh Bac a débordé avant de servir Quôc Viêt, dont la frappe instantanée, depuis un angle très fermé, a terminé sous la barre du gardien Hwang Jae-yun. Les joueurs vietnamiens ont célébré ce but en formant le chiffre quatre, en hommage à Nguyên Hiêu Minh, gravement blessé en demi-finale.

Six minutes plus tard, la République de Corée a cru obtenir un penalty pour un jeu dangereux supposé de Dinh Bac. Mais après intervention de la VAR, la décision a été annulée : les images ont montré que l’attaquant vietnamien avait retiré sa jambe à temps, sans commettre de faute.

La République de Corée a multiplié les changements en seconde période et a fini par égaliser à la 69e minute grâce à Kim Tae-won. Loin de s’effondrer, le Vietnam a immédiatement réagi. Il a repris l’avantage seulement trois minutes plus tard. À la 71e minute, sur un coup franc aux 20 m, Nguyên Dinh Bac a surpris le gardien adverse d’une frappe à ras de terre malicieuse.

La pression exercée par l’équipe de Lee Min-sung s’est intensifiée dans les dernières minutes, obligeant les “Guerriers à l’étoile d’or” à redoubler d’efforts et à tout donner pour préserver leur mince avantage. Dans l’une de ces actions, le héros du match, Nguyên Dinh Bac, est allé trop loin : à la 86e minute, il a écopé d’un carton rouge direct après un tacle sur les tibias de Lee Chan-wook.

Fort de sa supériorité numérique, la République de Corée a multiplié les centres à destination de ses attaquants de grande taille. Réduit à dix, le Vietnam a tenu bon et a même failli conclure la rencontre dans le temps réglementaire. Mais à une trentaine de secondes du coup de sifflet final, les footballeurs sud-coréens ont arraché l’égalisation : sur un long ballon, Shin Min-ha a ajusté une frappe ras de terre dans le petit filet de Cao Van Binh, envoyant les deux équipes en prolongation.

Photo : AFC/VNA/CVN

Shin Min-ha aurait pu donner l’avantage à la République de Corée dès la première période de la prolongation, mais Cao Van Binh, parfaitement placé, a capté sa tête. Le gardien et ses coéquipiers ont résisté jusqu’au bout, et la médaille de bronze s’est finalement jouée aux tirs au but.

Les six premiers tireurs de chaque camp ont transformé leur tentative, avant que Cao Van Binh ne devienne le héros du Vietnam en repoussant le penalty de Bae Hyun-seo, qui avait choisi le coin inférieur gauche. Le gardien vietnamien a anticipé et détourné la frappe.

Le septième tireur vietnamien, Nguyên Thanh Nhàn, déjà auteur du but décisif en prolongation offrant l’or aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), a scellé la victoire d’un penalty plein de sang-froid, laissant Hwang sans réaction et offrant au Vietnam la médaille de bronze.

Message de félicitations du Premier ministre

Grâce à ce résultat, le Vietnam demeure l’équipe d’Asie du Sud-Est la plus performante de l’histoire de la compétition, avec une médaille d’argent en 2018 et une médaille de bronze en 2026. Cette victoire marque également le premier succès historique de la sélection vietnamienne U23 face à la République de Corée. En outre, l’attaquant Dinh Bac a été élu “Meilleur buteur” de la Coupe d’Asie U23 2026 avec quatre buts et deux passes décisives.

Sans atteindre la finale comme leurs illustres prédécesseurs, Nguyên Dinh Bac et ses coéquipiers ont signé un parcours mémorable, symbole de la montée en puissance du football vietnamien sur la scène continentale. Une équipe capable d’allier talent, résilience et solidité mentale face aux meilleures formations régionales, et qui nourrit de grands espoirs pour l’avenir.

Après la victoire de l’équipe U23 du Vietnam face à celle de la République de Corée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé, le matin du 24 janvier, une lettre de félicitations au staff technique et à l’ensemble des joueurs de l’équipe nationale U23.

Dans son message, le chef du gouvernement a salué la combativité et le courage dont l’équipe a fait preuve tout au long du tournoi, en particulier lors du match pour la médaille de bronze, disputé en infériorité numérique, pour remporter de manière impressionnante la victoire, apportant fierté, joie et enthousiasme au peuple vietnamien et contribuant concrètement à célébrer le succès du XIVe Congrès national du Parti.

Il a souligné que l’équipe U23 du Vietnam avait démontré l’image d’un collectif discipliné, solidaire, intelligent et animé d’un esprit de combat exemplaire, jouant avec détermination pour les couleurs nationales.

Le Premier ministre a exprimé sa confiance dans la capacité du staff technique et des joueurs à continuer de faire vivre l’esprit des “Guerriers à l’Étoile d’or”, à surmonter les défis à venir et à obtenir de nouveaux succès sur les scènes régionale et internationale, contribuant ainsi au rayonnement du football vietnamien dans les années à venir.

Phuong Nga/CVN