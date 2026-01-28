La Fédération internationale de boxe tiendra son congrès annuel au Vietnam

La Fédération internationale de boxe (IBF) a annoncé son plan d’organiser son 41 e congrès annuel au Grand Hô Tràm à Hô Chi Minh-Ville à la fin mai 2026.

Photo : CTV/CVN

L’IBF a officiellement lancé les préparatifs de cet événement, marquant ainsi une première : l’une des quatre principales organisations mondiales de boxe professionnelle organisera son congrès annuel dans un pays d’Asie du Sud-Est.

Plus de 400 délégués, venus de 60 pays et territoires, sont attendus au congrès qui se tiendra du 24 au 28 mai au complexe hôtelier Grand Ho Tram.

Ce congrès a pour ambition de servir de plateforme de réseautage international, réunissant champions du monde, administrateurs de la boxe, promoteurs et officiels.

Les discussions porteront principalement sur des sujets professionnels tels que l’arbitrage, les normes médicales, la sécurité et la gouvernance des événements, ainsi que sur des opportunités d’échanges directs avec des boxeurs légendaires et des activités de réseautage élargies.

"Nous sommes fiers d’organiser notre congrès au Vietnam, un pays dont l’histoire de résilience, de croissance et de modernisation reflète nombre des valeurs qui définissent la boxe", a déclaré Daryl Peoples, président de l’IBF.

"Nous attendons avec impatience de nouer des relations solides et durables avec nos partenaires vietnamiens, tout en continuant à consolider nos relations établies en Asie et dans le reste du monde, afin de soutenir ensemble la croissance et la reconnaissance mondiale de la boxe", a-t-il ajouté.

Les organisateurs ont également évoqué la possibilité d’organiser des combats d’exhibition pour les fans de sports de combat. Bien que la liste des légendes de la boxe n’ait pas encore été dévoilée, elle devrait comprendre des noms prestigieux qui offriront aux spectateurs des moments inoubliables.

Le 41e congrès annuel de l’IBF est perçu comme une opportunité majeure pour la boxe vietnamienne de se conformer aux standards internationaux en matière d’organisation d’événements et de développement professionnel.

Cet événement devrait également stimuler de nouvelles initiatives en Asie du Sud-Est, notamment dans la formation des jeunes, le renforcement des capacités à la base et la création de parcours permettant aux boxeurs de concourir sur la scène internationale.

VNA/CVN