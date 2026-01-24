Le Premier ministre salue la médaille de bronze des U23 vietnamiens en Asie

Ils ont fait vibrer tout le pays. En décrochant la médaille de bronze au Championnat d’Asie U23, les jeunes footballeurs vietnamiens ont offert bien plus qu’un podium : une démonstration de courage et d’unité. Le Premier ministre Pham Minh Chinh, saluant leur performance, a rappelé que cette génération incarne l’avenir et nourrit l’espérance d’un Vietnam conquérant sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Après la victoire de l’équipe masculine U23 du Vietnam face à celle de la République de Corée, synonyme de médaille de bronze à la Coupe d’Asie U23 2026 (AFC U23 Asian Cup 2026), le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé, le matin du 24 janvier, une lettre de félicitations au staff technique et à l’ensemble des joueurs de l’équipe U23 nationale.

Dans son message, le chef du gouvernement a salué la combativité et le courage dont l’équipe U23 du Vietnam a fait preuve tout au long du tournoi, en particulier lors du match pour la médaille de bronze, disputé en infériorité numérique, pour remporter de manière impressionnante la victoire, apportant fierté, joie et enthousiasme au peuple vietnamien et contribuant concrètement à célébrer le succès du XIVe Congrès national du Parti.

Il a souligné que l’équipe U23 du Vietnam avait démontré l’image d’un collectif discipliné, solidaire, intelligent et animé d’un esprit de combat exemplaire, jouant avec détermination pour les couleurs nationales.

Le Premier ministre a exprimé sa confiance dans la capacité du staff technique et des joueurs à continuer de faire vivre l’esprit des "Guerriers à l’Étoile d’or", à surmonter les défis à venir et à obtenir de nouveaux succès sur les scènes régionale et internationale, contribuant ainsi au rayonnement du football vietnamien dans les années à venir.

VNA/CVN