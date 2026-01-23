13es Jeux Para de l'ASEAN : Le Vietnam décroche l'or en athlétisme

Le Vietnam a confirmé son excellent parcours aux 13 es Jeux Para de l'ASEAN à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

L'équipe nationale de para-athlétisme a remporté une médaille d'or et six d'argent le 23 janvier, contribuant ainsi de manière significative au palmarès de la délégation vietnamienne de handisport.

La médaille d'or du jour a été remportée par Nguyên Thi Hai au lancer du poids féminin (F57), avec un jet impressionnant de 8,28 mètres, confirmant la force du Vietnam dans ses disciplines d'athlétisme phares. Sa coéquipière, Nguyên Thi Kiêu, a décroché la médaille d'argent dans la même épreuve avec un lancer de 7,57 mètres.

Le Vietnam a également remporté cinq médailles d'argent supplémentaires dans d'autres disciplines, grâce aux performances de Trân Van Nguyên (javelot hommes, F40), Kiêu Minh Trung (disque hommes, F55), Ngô Thi Lan Thanh (javelot femmes, F55), Dô Ngoc Thang (lancer du poids hommes, F11) et Pham Xuân Huy (saut en longueur hommes, T46).

Ces résultats témoignent de la profondeur et de la polyvalence de l'équipe dans de nombreuses épreuves, reflétant une préparation minutieuse et des performances constantes des para-athlètes vietnamiens lors de ces Jeux.

Après trois jours de compétition, l'équipe vietnamienne de para-athlétisme totalise 22 médailles, dont cinq d'or, onze d'argent et six de bronze, confirmant son rôle essentiel dans le succès global de la délégation aux 13es Jeux Para de l'ASEAN.

VNA/CVN