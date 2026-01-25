ASEAN Para Games 13 : Pluie d'or pour la natation vietnamienne

Lors de la journée de compétition du 25 janvier aux 13 es Jeux paralympiques de l'ASEAN (ASEAN Para Games) en Thaïlande, les nageurs vietnamiens ont réalisé des performances exceptionnelles, en décrochant quatre médailles d’or individuelles.

Photo : VNA/CVN

Ces résultats récompensent les efforts constants des athlètes vietnamiens tout au long de leur préparation.

Dans l’épreuve masculine du 50 m brasse (catégorie SB11), Nguyên Van Hanh s’est imposé avec autorité en 36,37 secondes, remportant la médaille d’or.

Dans la catégorie S8 de la même discipline, Vo Huynh Anh Khoa a une nouvelle fois brillé en montant sur la plus haute marche du podium avec un temps de 34,73 secondes, tandis que son coéquipier Hô Van Dao a obtenu la médaille de bronze en 39,42 secondes.

Plus tôt dans la journée, Vo Huynh Anh Khoa s'était également illustré en remportant l'argent au 100 m nage libre (S8).

Photo : VNA/CVN

Les nageuses ont également contribué de manière décisive au succès de l’équipe. Vi Thi Hang a confirmé sa domination en décrochant sa quatrième médaille d’or de l’édition au 50 m nage libre (S7), en 37,75 secondes.

De son côté, la nageuse Trinh Thi Bich Nhu a ajouté un titre au palmarès national au 50 m brasse (SB4-SB5) avec un temps de 54,54 secondes ; dans cette course, sa coéquipière Nguyên Thi Sari a décroché le bronze.

Après sa médaille de bronze obtenue le 24 janvier, Lê Thi Dung a réussi à élever son niveau de jeu pour s'adjuger l'argent au 50 m nage libre (S8). La délégation a complété sa moisson avec plusieurs médailles de bronze, notamment grâce à Lê Thi Trâm au 50 m nage libre (S10), Hoàng Thi My Lê au 50 m brasse (SB8), Han Quang Thoai au 50 m brasse (S7) et Truong Quang Gon au 50 m dos (S10).

VNA/CVN