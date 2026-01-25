ASEAN Para Games 13 : Pluie d'or pour la natation vietnamienne

>> ASEAN Para Games 13 : une nageuse vietnamienne bat le record des Jeux
>> Les sportifs vietnamiens brillent dès la deuxième journée
>> ASEAN Para Games : le Vietnam maintient sa dynamique lors de la 3e journée
|Les nageuses Trinh Thi Bich Nhu (gauche) et Nguyên Thi Sari.
|Photo : VNA/CVN
Ces résultats récompensent les efforts constants des athlètes vietnamiens tout au long de leur préparation.
Dans l’épreuve masculine du 50 m brasse (catégorie SB11), Nguyên Van Hanh s’est imposé avec autorité en 36,37 secondes, remportant la médaille d’or.
Dans la catégorie S8 de la même discipline, Vo Huynh Anh Khoa a une nouvelle fois brillé en montant sur la plus haute marche du podium avec un temps de 34,73 secondes, tandis que son coéquipier Hô Van Dao a obtenu la médaille de bronze en 39,42 secondes.
Plus tôt dans la journée, Vo Huynh Anh Khoa s'était également illustré en remportant l'argent au 100 m nage libre (S8).
|Vi Thi Hang (droite) a confirmé sa domination en décrochant sa quatrième médaille d’or de l’édition au 50 m nage libre (S7), en 37,75 secondes.
|Photo : VNA/CVN
Les nageuses ont également contribué de manière décisive au succès de l’équipe. Vi Thi Hang a confirmé sa domination en décrochant sa quatrième médaille d’or de l’édition au 50 m nage libre (S7), en 37,75 secondes.
De son côté, la nageuse Trinh Thi Bich Nhu a ajouté un titre au palmarès national au 50 m brasse (SB4-SB5) avec un temps de 54,54 secondes ; dans cette course, sa coéquipière Nguyên Thi Sari a décroché le bronze.
Après sa médaille de bronze obtenue le 24 janvier, Lê Thi Dung a réussi à élever son niveau de jeu pour s'adjuger l'argent au 50 m nage libre (S8). La délégation a complété sa moisson avec plusieurs médailles de bronze, notamment grâce à Lê Thi Trâm au 50 m nage libre (S10), Hoàng Thi My Lê au 50 m brasse (SB8), Han Quang Thoai au 50 m brasse (S7) et Truong Quang Gon au 50 m dos (S10).
VNA/CVN