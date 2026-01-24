Football

Coupe d’Asie U23 2026 : le Vietnam décroche la médaille de bronze au bout du suspense

L’équipe vietnamienne des moins de 23 ans a réalisé un exploit retentissant en s’adjugeant la médaille de bronze de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026. Au terme d’un match haletant disputé ce vendredi 23 janvier en Arabie saoudite, les jeunes "Guerriers à l’étoile d’or" se sont imposés face à la République de Corée lors d’une séance de tirs au but mémorable (2-2 après prolongations, 7-6 t.a.b.).

Photo : AFC/VNA/CVN

Le Vietnam a frappé le premier à la 30e minute. Sur une contre-attaque fulgurante menée sur le flanc gauche, Dinh Bac a servi Quôc Viêt dans la surface. Ce dernier, après un contrôle parfait, a logé le ballon en pleine lucarne, concrétisant la domination vietnamienne.

Photo : AFC/VNA/CVN

Une seconde période riche en rebondissements

La République de Corée a réagi en seconde période. À la 68e minute, le remplaçant Kim Tae-won a égalisé d’une frappe chirurgicale dans le petit filet après un slalom à l’entrée de la surface.

Photo : AFC/VNA/CVN

Cependant, le Vietnam a repris l’avantage seulement trois minutes plus tard. À la 71e minute, sur un coup franc aux vingt mètres, Dinh Bac a surpris le gardien adverse d’une frappe à ras de terre malicieuse. Ce quatrième but personnel dans la compétition semblait offrir la victoire aux joueurs vietnamiens, mais le scénario a basculé à la 97e minute : dans les ultimes secondes du temps additionnel, le Sud-Coréen Minha a forcé le verrou de la défense pour arracher l’égalisation (2-2).

Photo : AFC/VNA/CVN

Le dénouement aux tirs au but

Après deux prolongations intenses mais stériles, la décision s’est jouée aux tirs au but. Dans cet exercice de nerfs, les Vietnamiens se sont montrés les plus solides, l’emportant 7-6 pour s’emparer de la troisième place. Cette performance historique a déclenché des scènes de liesse à travers tout le Vietnam, où les supporters ont vibré jusqu’au bout de la nuit.

Viêt Anh/CVN