Coupe d’Asie U23 2026 : le Vietnam décroche la médaille de bronze au bout du suspense

|La sélection vietnamienne des moins de 23 ans a remporté la médaille de bronze à la Coupe d’Asie U23 2026.
|Photo : AFC/VNA/CVN
Le Vietnam a frappé le premier à la 30e minute. Sur une contre-attaque fulgurante menée sur le flanc gauche, Dinh Bac a servi Quôc Viêt dans la surface. Ce dernier, après un contrôle parfait, a logé le ballon en pleine lucarne, concrétisant la domination vietnamienne.
|Un duel acharné pour la possession du ballon.
|Photo : AFC/VNA/CVN
Une seconde période riche en rebondissements
La République de Corée a réagi en seconde période. À la 68e minute, le remplaçant Kim Tae-won a égalisé d’une frappe chirurgicale dans le petit filet après un slalom à l’entrée de la surface.
|Des "Guerriers à l’étoile d’or".
|Photo : AFC/VNA/CVN
Cependant, le Vietnam a repris l’avantage seulement trois minutes plus tard. À la 71e minute, sur un coup franc aux vingt mètres, Dinh Bac a surpris le gardien adverse d’une frappe à ras de terre malicieuse. Ce quatrième but personnel dans la compétition semblait offrir la victoire aux joueurs vietnamiens, mais le scénario a basculé à la 97e minute : dans les ultimes secondes du temps additionnel, le Sud-Coréen Minha a forcé le verrou de la défense pour arracher l’égalisation (2-2).
|Les deux équipes se livrent un combat acharné.
|Photo : AFC/VNA/CVN
Le dénouement aux tirs au but
Après deux prolongations intenses mais stériles, la décision s’est jouée aux tirs au but. Dans cet exercice de nerfs, les Vietnamiens se sont montrés les plus solides, l’emportant 7-6 pour s’emparer de la troisième place. Cette performance historique a déclenché des scènes de liesse à travers tout le Vietnam, où les supporters ont vibré jusqu’au bout de la nuit.
|Une marée humaine a déferlé dans les rues de Hô Chi Minh-Ville pour célébrer la victoire.
|Un vent de bonheur souffle sur le pays : cette victoire a une saveur exquise pour des millions de supporters vietnamiens.
Viêt Anh/CVN