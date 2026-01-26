AJGA International Pathway Series 2026: la golfeuse Lê Chuc An a tenu le coup

La golfeuse vietnamienne Lê Chuc An a réalisé une performance convaincante ors du dernier tour le 25 janvier pour remporter le championnat féminin de l’AJGA International Pathway Series 2026, qui se tenait à Tràng An, dans la province de Ninh Binh (Nord).

Photo : BTC/CVN

Chez les femmes, la golfeuse vietnamienne s’est livrée à une lutte acharnée avec la Sud-Coréenne Yoon Gyu Ri lors de la dernière journée, les deux golfeuses restant en lice pour la première place du classement général. Elle a pris un excellent départ, réussissant des birdies aux trous 2, 3 et 4 pour s’assurer rapidement l’avantage.

Lê Chuc An a maintenu son élan et a continué à réaliser des scores cruciaux sur les trous restants. Elle a conclu le dernier tour avec un impressionnant 65 coups, sept sous le par. Après trois tours, elle occupait la première place du classement général à 12 sous le par.

De son côté, Yoon Gyu Ri a joué 73 (+1) lors du dernier tour et a terminé deuxième au classement général à sept sous le par. Sa compatriote Shin Hae In s’est classée troisième avec un score total de deux sous le par.

Une autre joueuse vietnamienne, Nguyên Bao Châu, a réalisé un total de six coups au-dessus du par sur trois tours, le deuxième meilleur résultat parmi les golfeuses vietnamiennes dans la division féminine.

Chez les hommes, le golfeur vietnamien Nguyên Tuân Anh a terminé deuxième avec un score total d’un coup au-dessus du par après trois tours. Malgré un dernier tour à un coup sous le par, il n’a pas réussi à décrocher la première place.

Le titre masculin est revenu au Sud-Coréen Hose Lee, qui a terminé avec un score total de deux coups sous le par, tandis que le Sud-Africain Lubanzi Tselane s’est classé troisième à deux coups au-dessus du par.

L’un des moments forts du dernier tour a été le spectaculaire trou en un de Nguyên Tuân Anh sur le huitième trou, une normale trois, à une distance de 155 yards.

Le tournoi a attiré 120 golfeurs de différents pays et territoires et fait partie du système de l’American Junior Golf Association (AJGA).

Il s’agissait du premier événement international officiel pour Nguyên Tuân Anh et Lê Chuc An depuis les Jeux d’Asie du Sud-Est de 2025, où Nguyên Tuân avait remporté une médaille de bronze dans l’épreuve par équipes masculine et Lê Chuc An une médaille de bronze dans la compétition individuelle féminine.

VNA/CVN