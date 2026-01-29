Le Vietnam accueillera le Championnat d'escrime d'Asie du Sud-Est 2026

La Fédération d’escrime d’Asie du Sud-Est a officiellement annoncé que le Championnat d’escrime d’Asie du Sud-Est 2026 se tiendra en octobre 2026 dans la province de Quang Ninh, au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cet événement majeur marque le retour du Vietnam en tant que pays hôte d’une compétition régionale d’envergure, après plusieurs années d’attente, et constitue une étape importante pour le développement de l’escrime nationale.

La dernière fois que les escrimeurs vietnamiens ont concouru à domicile lors d’un tournoi international remonte aux 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), organisés en 2022 à Hanoï.

Alors que l’édition la plus récente du championnat s’est tenue en 2024, la Fédération n'avait organisé qu'un tournoi junior en 2025 pour ne pas interférer avec le calendrier des SEA Games 33.

Lors de ces derniers SEA Games, organisés en Thaïlande, l’épreuve d’escrime a réuni cinq nations : la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, les Philippines et la Malaisie. L’équipe vietnamienne s’est distinguée en prenant part à l’ensemble des épreuves, décrochant trois médailles d’or, deux d’argent et cinq de bronze. Les titres ont été remportés en épée individuelle, en sabre individuel et en sabre par équipes.

Pour l’édition 2026, les organisateurs ont confirmé que l’ensemble des épreuves de sabre, de fleuret et d’épée sera disputé, chez les hommes comme chez les femmes.

L’année 2026 s’annonce particulièrement chargée pour les sélections régionales, avec la tenue des 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20) au Japon, du 19 septembre au 4 octobre. Cette grande échéance continentale précédera de peu le championnat de Quang Ninh. Dans ce contexte, l’escrime vietnamienne procède actuellement à une sélection rigoureuse afin de renforcer son équipe nationale. L’objectif est de préparer les athlètes pour les ASIAD 20, le championnat régional en octobre et le Championnat d’Asie junior 2026.

