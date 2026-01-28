ASEAN Para Games 13 : retour triomphal de la délégation handisport vietnamienne

La délégation des sportifs handicapés du Vietnam est officiellement rentré au pays après avoir achevé son parcours lors des 13 es ASEAN Para Games, qui se sont déroulés du 15 au 27 janvier à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande.

Pour faciliter le retour des 185 membres dont 141 athlètes, la délégation a été répartie en plusieurs groupes à destination des trois grandes métropoles nationales : Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Malgré un trajet terrestre d’environ 300 km reliant le site de compétition à l’aéroport international de Suvarnabhumi (Bangkok), le transfert s’est déroulé dans d’excellentes conditions, garantissant sécurité, confort et prise en charge optimale des sportifs et de l’encadrement technique.

À Hanoï, les athlètes ont été accueillis par Nguyên Hông Minh, directeur adjoint de l'Autorité des sports du Vietnam, ainsi que par des représentants du Comité paralympique national et de nombreuses familles.

Au nom des autorités sportives, Nguyên Hông Minh a remis des bouquets de fleurs et a salué les performances exceptionnelles de la délégation, soulignant que chaque athlète a fait preuve d'une résilience admirable pour atteindre, et même dépasser, les objectifs fixés.

Lors de cette édition continentale, les sportifs vietnamiens ont concouru dans onze disciplines : athlétisme, natation, powerlifting, badminton, tennis de table, échecs, judo, boccia, tir à l’arc, tennis en fauteuil roulant et escrime en fauteuil roulant.

Le bilan final est particulièrement élogieux : 144 médailles au total, dont 38 en or, 48 en argent et 58 en bronze. Avec ces résultats, le Vietnam se classe au cinquième rang du classement général, surpassant largement son objectif initial de 30 à 35 médailles d’or.

