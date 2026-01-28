Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 : le Vietnam s’offre une victoire au mental

Mené au score par le Koweït, le Vietnam a su renverser la situation pour s’imposer 5-4 lors d’un match d’ouverture spectaculaire du Groupe B de la Coupe d’Asie de futsal AFC 2026, le 27 janvier, signant ainsi une entrée en matière victorieuse sur la scène continentale.

Photo : VNA/CVN

Avec une équipe rajeunie et après avoir perdu ses deux derniers matchs de préparation contre l’Afghanistan, le Vietnam devait relever un défi de taille et a rapidement été mis sous pression lorsque le Koweït a profité des erreurs défensives pour prendre une avance de 2-0 avant de mener 3-2 en première mi-temps.

Le Vietnam a réagi avec résilience, égalisant à 3-3 avant la mi-temps grâce à des buts de Châu Doàn Phat, Thinh Phat et Manh Dung.

La seconde période fut plus disputée, le Koweït s’essoufflant progressivement tandis que le Vietnam prenait le contrôle du ballon. Minh Quang et Manh Dung ont ensuite marqué, portant le score à 5-3 en faveur du Vietnam.

Le Koweït a réduit l’écart en fin de match grâce à une supériorité numérique, mais le Vietnam a tenu bon pour s’imposer de justesse 5-4.

Ce résultat place le Vietnam en deuxième position du groupe B après la première journée. Plus tôt dans la journée, la Thaïlande a battu le Liban 2-0 et s’est emparée de la première place.

L’entraîneur Diego Giustozzi a déclaré que l’expérience et la force mentale de son équipe vietnamienne avaient été déterminants dans la victoire 5-4 face au Koweït. Il a également reconnu des lacunes en première mi-temps.

"En première mi-temps, nous n’étions pas à l’aise avec le terrain et le ballon, et nous avions besoin de temps pour trouver nos marques", a expliqué Giustozzi. "La seconde mi-temps a été parfaite car l’équipe a joué en accord avec son identité futsal. Ce fut un match très difficile, mais nous avons réussi à l’emporter".

Diego Giustozzi a souligné que huit joueurs participaient pour la première fois à la phase finale de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC et a indiqué que l’équipe avait besoin de davantage de matchs à ce niveau pour acquérir de l’expérience.

Pour la suite, il a déclaré que le Liban représenterait un défi différent, mais a ajouté : "L’objectif reste le même : remporter les trois points".

Le Vietnam affrontera le Liban le 29 janvier à 13h00 (heure locale). Diego Giustozzi a admis que le Liban constituerait un défi différent, mais a affirmé que son équipe visait à nouveau les trois points.

La Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 réunit 16 équipes réparties en quatre groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Bien que cette édition ne permette pas de se qualifier pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA, elle est considérée comme l’une des compétitions de futsal les plus prestigieuses d’Asie.

VNA/CVN