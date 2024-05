Ouverture des Championnats d’Asie de taekwondo 2024 à Dà Nang

Le tournoi réunit plus de 1.000 sportifs, entraîneurs et officiels de 45 pays et territoires dont la République de Corée, la Chine, l’Iran, l’Ouzbékistan, le Qatar… Il comprend des épreuves de combat et de performance selon des catégories de poids pour les hommes et les femmes.

Les Championnats d'Asie de taekwondo 2024 attirent un nombre record de sportifs. C’est une bonne occasion pour les sportifs participants d’acquérir des expériences et se préparer aux Jeux olympiques de Paris 2024, selon Truong Ngoc Dê, président de la Fédération de taekwondo du Vietnam.

Lors du premier jour de compétition, la délégation vietnamienne a remporté une médaille d’or, une d’argent et neuf de bronze.

