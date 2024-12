Côte d'Ivoire : une collision entre deux minicars fait 26 morts et plusieurs blessés à Issia

Le drame est consécutif à une collision entre deux minicars de transport de voyageurs après l'éclatement d'un pneu de l'un des véhicules impliqués dans l'accident, a-t-il précisé. Une équipe du ministère a été dépêchée sur place et une enquête a été ouverte "pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident et son lourd bilan humain et matériel", a-t-il ajouté dans un communiqué. Entre 1.000 et 1.500 personnes meurent en moyenne par an dans des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire, où l'on recense environ 1,5 million de véhicules en circulation, d'après le ministère des Transports. Les mauvaises pratiques de conduite des chauffeurs, notamment l'excès de vitesse, l'incivisme, l'imprudence mais également le mauvais état des routes et l'état défectueux des véhicules sont les principales causes des accidents de la route en Côte d'Ivoire.

Xinhua/VNA/CVN