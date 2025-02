Côte d'Ivoire : au moins six morts dans une collision entre un camion et un minibus

Au moins six personnes ont été tuées et 18 autres blessées dimanche 9 février lors de la collision entre un camion et un minibus à proximité de la ville de Bouaké, dans le Centre de la Côte d'Ivoire, a indiqué dimanche une source sécuritaire.

>> Côte d'Ivoire : au moins 6 morts dans le chavirement d'une pirogue

>> La Côte d'Ivoire prévoit de construire plus 1.000 logements sociaux pour 2026

>> Côte d'Ivoire : une collision entre deux minicars fait 26 morts et plusieurs blessés à Issia

Selon la source, le camion-remorque de transport de marchandises a percuté le minibus au niveau de la localité de Djébonoua (axe Bouaké-Tiébissou) dans des circonstances encore non élucidées. Après le choc, plusieurs passagers sont restés coincés dans l'épave. Des éléments de la 3e compagnie du Groupement des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké sont intervenus pour retirer les corps et ont évacué les blessés au Centre hospitalier universitaire de Bouaké. La Côte d'Ivoire enregistre chaque année environ 6.000 accidents de la circulation qui occasionnent quelque 600 morts et plus de 13.000 blessés, selon des chiffres avancés par l'Office national de sécurité routière (OSER).

Xinhua/VNA/CVN