Ouverture de la 8e session extraordinaire de la XVe Assemblée nationale

Avant la session, les députés ont consacré une minute à la mémoire du feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a déclaré que conformément aux dispositions de la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à la Loi sur l’organisation de l'AN, aux réglementations de la session de l'AN, sur la base des avis des autorités compétentes, la XVe AN a tenu la 8e session extraordinaire pour examiner et décider le travail du personnel sous son autorité.

La réunion se déroule pendant une seule journée. Les députés doivent discuter et donner des avis sur la révocation du président de la Cour populaire suprême et la révocation du directeur du Parquet populaire suprême pour assumer d'autres tâches, approuver la révocation d'un vice-Premier ministre et du ministre de la Justice pour assumer d'autres tâches. De même, les députés doivent approuver la révocation de leurs fonctions d'un vice-Premier ministre, du ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement et de l'Environnement et d'un député à XVe AN.

Lors de cette session, les députés discutent et donnent des avis sur l'ajout d'un vice-Premier ministre pour la XVe AN, et devra approuver la nomination de 3 vice-Premiers ministres, du ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, du ministre de la Justice et élire le président de la Cour populaire suprême et le président du Parquet populaire suprême.

VNA/CVN