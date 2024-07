Le chef du Parti contribue grandement à la cause de la protection de la sécurité nationale

Le général de corps d'armée Luong Tam Quang, membre du Comité central du Parti et ministre de la Police, vient d'écrire un article soulignant les grandes contributions du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, à la cause de la protection de la sécurité nationale et de l'ordre social.

Photo : VNA/CVN

Selon l'article, le secrétaire général Nguyên Phu Trong, dirigeant talentueux, inébranlable et exemplaire du Parti et de l'État, un brillant exemple de grande personnalité, de travail, d'intelligence, de caractère humain, de cœur tolérant et compatissant, a consacré sa vie à réaliser les objectifs et idéaux du Parti et à apporter le bonheur au peuple. Il est aimé, respecté et hautement estimé par le peuple et admiré par ses amis internationaux.

La vie du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, est étroitement liée à la glorieuse et digne cause de rénovation du Parti et du peuple. Il a continuellement étudié et suivi l'idéologie, la moralité et le style de vie du Président Hô Chi Minh et a toujours illustré son caractère pionnier et exemplaire et a préservé la solidarité et l'unité du Parti, ainsi que son amour pour ses compatriotes et camarades, renforçant ainsi constamment les relations étroites entre le Parti et le peuple, et promouvoir la grande bloc d'unité nationale.

Le chef du Parti a appliqué de manière constante et créative le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh, adhérant fermement à l'indépendance nationale et au socialisme, ainsi qu'à la politique de Dôi moi (Renouveau), indique l'article.

Aux côtés du Comité central du Parti, il a complété et perfectionné la théorie du Parti sur l'innovation, le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam, reliant ainsi les idéologies et les actions de l'ensemble du Parti, de tout le peuple et de toute l'armée pour mettre en œuvre avec succès les résolutions, directives et conclusions du Comité central du Parti, aidant le Vietnam à acquérir "un potentiel, une fortune, une position et un prestige international" sans précédent comme aujourd'hui.

Pour sauvegarder la sécurité nationale et assurer l'ordre et la sécurité sociaux, l'un des points de vue constants dans la réflexion stratégique du camarade Nguyên Phu Trong est de bien saisir la situation, de ne pas être passif ou surpris, notamment en termes de stratégie ; de créer des changements notables dans l'ordre et la sécurité sociaux pour une vie paisible et heureuse de la population ; de maintenir et renforcer la direction du Parti "quelles que soient les circonstances et les conditions", et d'être inébranlable dans le principe selon lequel la Police populaire doit toujours se mettre sous la direction absolue et directe du Parti dans tous les aspects. Il s'agit d'une exigence objective et inévitable de la mission de sauvegarde de la sécurité et de l'ordre.

Il s'est également attaché à diriger les travaux d'édification et à perfectionner les lois sur la sécurité et l'ordre. Le dirigeant a souligné à plusieurs reprises que sous la direction du Parti, les politiques et les points de vue du Parti sur les tâches liées à la sécurité et à l'ordre doivent être institutionnalisés par le biais de documents juridiques et mis en œuvre par le biais de mécanismes de gestion de l'État, selon l'article.

Photo : VNA/CVN

Pour que la Police populaire accomplisse avec succès toutes ses missions politiques et soit un soutien fiable pour le Parti, l'État et le peuple, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, membre du comité permanent du Comité central du Parti pour la Police, a accordé une attention particulière à la direction des travaux visant à construire une force de la Police populaire véritablement propre et forte. Il a souligné la nécessité de renforcer l'éducation politique et idéologique, de cultiver l'idéal communiste, d'approfondir l'étude de la théorie du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, considérant la construction de l'intégrité politique et de la loyauté absolue envers le Parti et la nation comme l'objectif de l'éducation et de l'entraînement.

La réalité de la révolution a montré que le chef du Parti reconnaissait clairement le grand rôle du peuple dans la cause de la sécurité et du maintien de l'ordre. Il a toujours rappelé à la force de la Police populaire de rester proche du peuple et de gagner sa confiance croissante et son soutien croissant.

Le ministre a souligné qu'elles doivent garder à l'esprit les enseignements du Président Hô Chi Minh. C'est toujours servir le peuple et compter sur lui, tout en restant fidèle, respectant et aimant le peuple, ainsi qu'en l'écoutant et en protégeant ses intérêts. Le chef du Parti a souligné la nécessité d'une solidarité et d'une coordination étroite entre la Police populaire et l'Armée populaire, comme les deux ailes d'un oiseau, protégeant et maintenant ainsi la paix et la stabilité pour le développement national.

Sous la direction du Parti et de l'État, comprenant et mettant en œuvre parfaitement les orientations et les enseignements du chef du Parti, l'ensemble de la force de la Police populaire a constitué un bloc de solidarité avec une unité de volonté, d'idéologie et d'action, tout en restant fortement solidaire avec l'Armée populaire, les ministères, les secteurs et les localités ainsi que les partenaires internationaux, promouvant la glorieuse tradition de la force, surmontant toutes les difficultés et accomplissant toutes les tâches assignées.

Les instructions données par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, pour protéger la sécurité nationale et assurer l'ordre et la sécurité sociaux continueront d'être promues par la force de la Police populaire dans tous les domaines de travail.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, est un brillant exemple que des générations d'officiers et de soldats de la Police populaire doivent respecter, étudier, pratiquer et suivre pour toujours.

Les images du leader - un vrai communiste au bon cœur, qui a consacré sa vie pour le pays et le peuple - resteront à jamais gravées dans l'esprit du peuple, des officiers et des soldats de la Police populaire.

VNA/CVN