Message de condoléances à la Suisse

|Selon les autorités cantonales valaisannes, l'incendie dans le bar Constellation à Crans-Montana a fait jusqu'ici 40 morts et 119 blessés, dont 113 ont pu être identifiés.
Ayant appris qu’un grave incendie survenu dans le canton du Valais, en Suisse, dans la nuit du 31 décembre 2025, a causé de lourdes pertes humaines, le 3 janvier 2026, le président vietnamien Luong Cuong, a adressé un message de condoléances au président de la Confédération, Guy Parmelin.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé un message de condoléances au ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.
