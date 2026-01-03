icon search
Message de condoléances à la Suisse

À la suite de l’incendie meurtrier du 31 décembre en Suisse, des dirigeants vietnamiens ont adressé leurs condoléances aux autorités suisses le 3 janvier.

Selon les autorités cantonales valaisannes, l'incendie dans le bar Constellation à Crans-Montana a fait jusqu'ici 40 morts et 119 blessés, dont 113 ont pu être identifiés.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ayant appris qu’un grave incendie survenu dans le canton du Valais, en Suisse, dans la nuit du 31 décembre 2025, a causé de lourdes pertes humaines, le 3 janvier 2026, le président vietnamien Luong Cuong, a adressé un message de condoléances au président de la Confédération, Guy Parmelin.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé un message de condoléances au ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.

VNA/CVN

