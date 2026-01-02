Incendie en Suisse : l’ambassade du Vietnam active le dispositif de protection consulaire

Un grave incendie s’est produit jeudi 1 er janvier dans le bar "Le Constellation", situé dans la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, alors que s’y déroulaient les festivités du Nouvel An. Les autorités suisses ont confirmé la mort de plusieurs dizaines de personnes ainsi que de nombreux blessés graves.

>> Au moins "une quarantaine" de morts après un violent incendie dans un bar

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dès la confirmation de l’incident, l’ambassade du Vietnam en Suisse a pris contact avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), par l’intermédiaire de la ligne d’assistance et des canaux de communication habituels, afin d’obtenir dans les plus brefs délais des informations sur l’identité des victimes, notamment pour déterminer si des ressortissants vietnamiens figurent parmi les personnes décédées, blessées ou portées disparues. À ce stade, les autorités suisses n’ont signalé aucun ressortissant vietnamien parmi les victimes, les opérations d’identification étant toujours en cours et la liste complète n’ayant pas encore été rendue publique.

L’ambassade du Vietnam continue de suivre étroitement l’évolution de la situation en coordination avec le DFAE et les autorités du canton du Valais. Elle a également activé le dispositif de protection consulaire et communiqué un numéro d’urgence (+41 78 704 78 87) afin de recueillir des informations et d’apporter un soutien aux familles ainsi qu’à la communauté vietnamienne en Suisse, tout en appelant à la prudence et à se référer uniquement aux informations officielles.

Selon le quotidien Le Temps, 22 victimes souffrant de brûlures graves sont actuellement prises en charge, notamment au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, tandis que plus d’une dizaine d’autres blessés ont été transférés vers l’Hôpital universitaire de Zurich, a indiqué l’agence Keystone-ATS.

Les autorités cantonales ont adressé leurs condoléances aux familles des victimes et souligné la mobilisation renforcée des services médicaux et psychologiques. Le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, a annulé son discours du Nouvel An afin de se rendre sur place pour soutenir les opérations de secours et le travail d’enquête.

VNA/CVN