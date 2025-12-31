Le ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadeur d’Arabie saoudite

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a reçu, l’après-midi du 31 décembre à Hanoï, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, ambassadeur d’Arabie saoudite, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a hautement apprécié les contributions de l’ambassadeur au renforcement des relations bilatérales. Il a salué notamment les efforts déployés par l’ambassadeur pour organiser de nombreuses activités significatives à l’occasion du 25ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Arabie saoudite (1999-2024), promouvoir la création du Conseil d’affaires saoudo-vietnamien.

À cette occasion, le ministre vietnamien a rappelé les engagements des dirigeants de haut niveau des deux pays visant à intensifier les contacts et échanges de délégations à tous les niveaux, à étudier prochainement l’élévation des relations bilatérales vers un nouveau cadre de coopération, à la hauteur du potentiel et de la position des deux pays, à parachever les cadres juridiques favorables à la coopération, et à promouvoir les grands projets d’investissement saoudiens au Vietnam.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au rôle et à la position de l’Arabie saoudite dans la région et dans le monde, et se tenait prêt à renforcer la coopération avec ce pays au sein des forums régionaux et internationaux, notamment dans les cadres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de l’ASEAN. Il a également affirmé la volonté du Vietnam de contribuer, aux côtés de l’Arabie saoudite, de manière responsable aux enjeux communs.

Pour sa part, l’ambassadeur Mohammed Ismaeil A. Dahlwy a exprimé ses remerciements sincères aux dirigeants et aux autorités vietnamiennes pour le soutien et les facilités accordés, qui lui ont permis de mener à bien sa mission. Il a souligné que le Roi, le Prince héritier et les dirigeants saoudiens accordaient une grande importance aux relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam et souhaitaient les voir se développer durablement.

L’ambassadeur a réaffirmé le soutien de l’Arabie saoudite au renforcement de la coopération entre le Vietnam et le CCG, ainsi que sa volonté de poursuivre activement les négociations en vue de la signature prochaine d’un accord de libre-échange Vietnam - CCG. Il a indiqué que les deux pays coopéraient étroitement et efficacement au sein des forums multilatéraux, saluant le rôle du Vietnam dans la promotion de la paix et de la stabilité régionales, ainsi que sa contribution responsable aux affaires mondiales.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Dahlwy s’est engagé à continuer de promouvoir une coordination étroite entre les organismes concernés des deux parties afin de renforcer des relations bilatérales plus concrètes et efficaces, notamment par la mise en œuvre des engagements pris par les dirigeants de haut niveau, contribuant ainsi à porter les relations Vietnam - Arabie saoudite à un niveau correspondant à leurs potentiel et atouts.

Il a enfin adressé ses vœux de succès au Vietnam dans son œuvre d’édification d’un pays prospère et puissant.

VNA/CVN