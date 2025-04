Vietnam - États-Unis

Conversation téléphonique entre Tô Lâm et Donald J. Trump

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu, vendredi soir 4 avril, une conversation téléphonique avec le président américain Donald J. Trump sur les relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Ont assisté à la conversation téléphonique le Premier ministre Pham Minh Chinh ; le chef du Bureau du Comité central du PCV, Lê Hoài Trung ; et le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué cet échange, au cours duquel les deux dirigeants avaient réitéré leur volonté de renforcer davantage la coopération bilatérale au bénéfice des deux pays et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont également partagé l'avis selon lequel les relations entre le Vietnam et les États-Unis étaient florissantes dans de nombreux domaines.

Concernant les relations commerciales bilatérales, les deux dirigeants ont discuté des moyens pour les renforcer.

Le chef du Parti a affirmé que le Vietnam était prêt à négocier avec les États-Unis afin de réduire à 0% les droits de douane sur les exportations américaines vers le Vietnam, tout en demandant aux États-Unis d'en faire autant pour les exportations vietnamiennes vers les États-Unis. Il a également déclaré que le Vietnam continuerait d'importer davantage de marchandises des États-Unis et créerait des conditions plus favorables pour que les entreprises américaines puissant investir davantage au Vietnam.

Les deux dirigeants ont également convenu de poursuivre les discussions en vue de la signature prochaine d'un accord entre les deux pays afin de concrétiser les engagements susmentionnés.

À cette occasion, le chef du PCV a cordialement invité le président Donald J. Trump et la Première Dame à effectuer une visite au Vietnam dès que possible.

Le président Donald J. Trump a accepté avec plaisir cette invitation et a exprimé son souhait de rencontrer à nouveau le secrétaire général Tô Lâm prochainement. Il a également demandé au dirigeant vietnamien de transmettre ses salutations les plus chaleureuses aux dirigeants et au peuple vietnamiens.

VNA/CVN