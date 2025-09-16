L’application résolue des Résolutions du Politburo propulse des avancés décisives

L’application résolue et concertée de quatre résolutions du Politburo créera un nouvel élan et une forte impulsion pour des avancées décisives, a déclaré mardi 16 septembre à Hanoï le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, faisant référence aux résolutions portant sur l’intégration internationale, la sécurité énergétique nationale, l’éducation et la formation, et la santé publique.

Photo: VNA/CVN

Le leader a fait ces remarques lors d’une conférence nationale sur la diffusion et la mise en œuvre de la Résolution N°59 sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation, de la Résolution N°70 sur la garantie de la sécurité énergétique nationale jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, de la Résolution N°71 sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation ; et de la résolution N°72 sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, le soin et l’amélioration de la santé publique.

Il a souligné que l’esprit général de ces documents est de placer les personnes et les entreprises au centre, avec des résultats concrets comme critère principal.

Chaque agence, organisation et individu est responsable de la traduction des résolutions en actions quotidiennes et en plans d’action concrets, assortis de ressources, de délais, d’indicateurs mesurables, de supervision et de responsabilisation, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a ordonné à l’ensemble du système politique de mettre en œuvre les résolutions de manière cohérente, transparente, rapide et claire à tous les niveaux.

Afin d’assurer une direction unifiée, une coordination harmonieuse et une mise en œuvre au niveau local, il a appelé à la création d’un comité de pilotage central pour chaque résolution ou d’un organe unique chargé de superviser l’ensemble des résolutions du Politburo.

Il a également suggéré la création d’un "tableau de bord numérique" accessible au public, mis à jour chaque semaine et chaque mois, afin de suivre les indicateurs clés, les goulots d’étranglement et les progrès. Des experts indépendants et des unités d’évaluation des politiques pourraient être invités à examiner les solutions et à fournir une évaluation et un retour d’information objectifs, a-t-il déclaré.

Concernant la Résolution N°59, le chef du Parti a déclaré qu’elle identifie l’intégration internationale comme un moteur stratégique, la force nationale jouant un rôle décisif. Il a souligné la nécessité de renforcer les capacités internes tout en exploitant les ressources externes, en liant étroitement l’intégration à la sauvegarde des intérêts nationaux et en poursuivant à la fois la coopération et la lutte.

Concernant la Résolution N°70, il a indiqué que son objectif principal est de garantir un système énergétique sûr, stable et doté de réserves fiables ; suffisant pour la production et les besoins quotidiens ; évoluant vers des sources d’énergie plus vertes et à faibles émissions ; fonctionnant intelligemment sur une base numérique ; et offrant des coûts raisonnables et transparents.

Photo : VNA/CVN

D’ici 2030, cette résolution vise une marge de réserve minimale de 15%, des réductions significatives des pertes d’énergie, une part plus élevée d’énergie propre alignée sur la planification et le développement d’un marché de l’électricité compétitif et transparent avec une feuille de route bien définie.

Le secrétaire général Tô Lâm a présenté dix grands groupes de mesures, dont un renforcement des investissements dans le transport et le stockage, notamment les lignes de 500 kV et les réseaux intelligents ; la diversification des sources de financement ; le développement d’un marché de l’électricité compétitif, doté d’une feuille de route claire, d’une tarification de référence standardisée à long terme et d’une plus grande transparence ; et la diversification des combustibles grâce à des réserves de GNL soutenues par un stockage adéquat, des pipelines et des contrats à long terme, ainsi que par des réserves stratégiques de charbon et de gaz.

Il a souligné trois priorités : les réformes institutionnelles ; la facilitation de la participation du secteur privé aux énergies renouvelables, au transport et à la distribution d’électricité ; et la garantie d’un développement énergétique conforme à l’économie de marché à orientation socialiste, tout en favorisant le progrès social, l’équité et le bien-être, en préservant la défense et la sécurité nationales et en protégeant l’environnement.

Concernant la Résolution N°71, il a souligné que l’éducation et la formation sont définies comme la politique nationale primordiale et un moteur essentiel du développement national. L’éducation et la formation doivent suivre le principe suivant : "La qualité comme fondement, les enseignants comme clé et la technologie comme levier".

Évoquant la Résolution N°72, le secrétaire général Tô Lâm a indiqué les objectifs suivants : prolonger l’espérance de vie en bonne santé, réduire les dépenses personnelles des patients, numériser le système de santé, renforcer les soins de santé primaires et améliorer la qualité des services et la satisfaction des patients.

Il a souligné que les nouveaux moteurs de croissance du pays découlent des liens organiques entre les résolutions, expliquant que l’intégration internationale ouvre les portes du monde, tandis qu’une énergie stable et verte est indispensable à la production, aux écoles et aux hôpitaux.

Il a ajouté qu’une éducation et une formation de qualité fourniront des ingénieurs, des médecins et des cadres de la fonction publique. Un système de santé moderne, doté de solides bases préventives, permettra de maintenir la santé des citoyens afin qu’ils puissent étudier, travailler et innover.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé à des efforts conjoints pour transformer les aspirations en actions, les actions en résultats et les résultats en une confiance renouvelée.

VNA/CVN