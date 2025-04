La ville de Huê

Congrès des maires francophones : patrimoine, tourisme, climat au cœur des échanges

Un événement d'envergure se tiendra prochainement à Huê, du 27 au 30 avril : la rencontre de près de 450 maires, responsables et représentants des villes francophones. Cette tribune soulignera l'importance vitale de la coopération entre les villes pour cultiver le dialogue, la solidarité internationale et affronter ensemble les grands défis planétaires en agissant au niveau local.

Photo : Dinh Hoang/CVN

Huê, ville historique pionnière en matière de résilience climatique, offrira aux maires un cadre propice pour faire avancer les discussions sur le patrimoine et le tourisme durable, et pour réaffirmer leur engagement commun dans la lutte contre les dérèglements climatiques et leur adaptation.

Moins de 20 ans après le congrès particulièrement marquant de 2007, Huê accueille à nouveau la famille des maires francophones au grand complet. La Francophonie est en effet un espace privilégié de coopération pour la ville, ce qui s’exprime à travers son engagement au sein de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), mais aussi à travers les coopérations décentralisées qu’elle a nouées avec plusieurs villes francophones dans le monde.

Au sein du réseau des maires francophones, Huê est particulièrement active sur les questions de culture, de patrimoine et de développement durable. L’AIMF a d’ailleurs appuyé plusieurs de ses programmes sur ces questions : création du Centre des étudiants francophones en 1998 (aujourd’hui Alliance française), assainissement et aménagement patrimonial dans la Citadelle (2003-2008), ou encore plus récemment construction d’une station de traitement des boues de vidange, avec pour objectif final le développement d’une filière économique de revente du fertilisant au secteur agricole (riziculteurs, cultivateurs, horticulteurs, espaces verts urbains…).

Photo : VNA/CVN

Huê développe également plusieurs coopérations bilatérales avec les villes francophones, avec un axe fort sur les questions de préservation du patrimoine.

Le Congrès des maires francophones sera l’occasion d’assurer le suivi de ces coopérations, mais aussi de nouer de nouveaux partenariats. Enfin, la rencontre de Huê viendra nourrir les échanges entre les villes de l’ASEAN membres de l’AIMF, qui se sont renforcés au cours des dernières années sur les sujets du numérique et de la valorisation du patrimoine.

Les maires francophones engagés pour un monde plus durable

Photo : VNA/CVN

Au cœur de ce congrès se trouvera la question climatique. Véritables centres de vie et de culture, les villes sont des acteurs essentiels dans la conception de modèles de développement durables et respectueux de l'environnement. Dix ans après l'adoption de l'Accord de Paris lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), les autorités locales du monde entier sont profondément impliquées dans la lutte contre le changement climatique et déploient des solutions concrètes dont l'efficacité est avérée. Un soutien renforcé est nécessaire pour leur donner les moyens d'affronter l'ampleur de ce défi du siècle.

Le Congrès des maires francophones permettra d’avancer sur le portage de leurs plaidoyers communs, d’assurer le suivi des coopérations et des projets, et de lancer une nouvelle initiative : l’Alliance des villes francophones pour le climat. Réunis dans la ville historique de Huê, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, les maires aborderont plus spécifiquement les enjeux liés à la préservation du patrimoine et à la promotion d’un tourisme durable. Le colloque international organisé sur ces questions permettra aux maires et experts territoriaux de partager leurs expériences et leurs visions. Une contribution clé pour Huê, qui organise en 2025 les festivités de l’Année nationale du tourisme.

45 ans d’action : un moment de célébration pour l’AIMF

Le congrès de Huê marquera également une triple célébration pour l'AIMF, qui commémorera en 2025 ses 45 ans d'existence, les 35 ans de son Fonds de coopération et les 30 ans de son rôle d'opérateur de la Francophonie. Née de la vision des maires de Paris et Québec et d'une vingtaine de villes pionnières, l'AIMF est devenue en quatre décennies et demie un lieu d'échange et de coopération incontournable pour les élus francophones du monde entier, ainsi qu'un partenaire essentiel du développement des villes par son soutien actif à leurs initiatives. L'événement prochain promet une forte mobilisation des maires, favorisant l'apprentissage mutuel, le suivi des coopérations décentralisées et le développement continu de l'association.

TROIS JOURNÉES D’ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION

27 et 28 avril

* Conférence "Patrimoine et tourisme durable"

* Réunion du Réseau des villes d’Asie du Sud-Est

* Réunions des commissions

28 avril

* Colloque et engagement des villes "Répondre à l’urgence climatique"

29 avril

* Séance solennelle d’ouverture de la 45e Assemblée générale de l’AIMF

* Réunion du Bureau de l’AIMF

Pour suivre l’événement :

PROGRAMME PRESSE

27-28 avril à Hôtel Silk Path : Participation libre aux colloques et conférences

29 avril à 10h00 au Palais des congrès : Séance solennelle d’ouverture

29 avril à 12h30 au Palais des congrès : Point presse en présence de la présidente de l’AIMF, du président du Comité populaire de la ville de Huê et de maires membres du Bureau de l’AIMF

Demandes d’accréditation et contact presse

j.guillaume@aimf.asso.fr - chaovien@yahoo.fr

Julie Guillaume/CVN