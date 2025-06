Iran : la 6e série de pourparlers indirects avec les États-Unis est prévue dimanche à Oman

>> L'Iran considère l'arme nucléaire comme "inacceptable"

>> L'Iran est prêt pour l'inspection de ses installations nucléaires, mais n'acceptera pas la coercition

L'Iran et les États-Unis ont tenu cinq cycles de négociations indirectes sous la médiation d'Oman (trois à Mascate et deux à Rome) depuis avril sur le programme nucléaire de Téhéran et la levée des sanctions américaines. Le cinquième cycle s'est tenu le 23 mai à Rome. Fin mai, les États-Unis ont présenté à Téhéran, par l'intermédiaire d'Oman, une proposition en vue d'un éventuel accord nucléaire avec l'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré que la proposition américaine n'était pas le résultat des cycles de négociations précédents et que l'Iran soumettrait sa proposition aux États-Unis par l'intermédiaire d'Oman. Il a souligné que toute proposition ne respectant pas les droits nationaux de l'Iran, y compris son droit à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à un allègement effectif des sanctions, était inacceptable.

Xinhua/VNA/CVN