Le chef des Nations unies condamne l'escalade militaire au Moyen-Orient

Le chef de l'ONU "est particulièrement préoccupé par les attaques israéliennes contre des installations nucléaires en Iran alors que les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sur le statut du programme nucléaire iranien sont en cours", précise le communiqué.

Notant que les États membres de l'ONU sont tenus d'agir conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, le secrétaire général a exhorté les deux parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter à tout prix de sombrer dans un conflit plus profond - une situation que la région peut difficilement se permettre, ajoute le communiqué.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré vendredi 13 juin qu'Israël avait lancé une "attaque préventive" contre l'Iran. Les forces de défense israéliennes ont confirmé dans un communiqué que leurs avions de combat avaient achevé la première phase de l'attaque, notamment des frappes sur des dizaines de cibles militaires, y compris des cibles nucléaires dans différentes zones de l'Iran.

La télévision d'État iranienne IRIB TV a fait état d'explosions dans la capitale Téhéran et dans les comtés de Natanz, Khondab et Khorramabad. De nombreuses victimes, dont des femmes et des enfants, ont été signalées dans un immeuble résidentiel de Téhéran, selon la télévision d'État.

