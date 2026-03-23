L’IA vietnamienne à la conquête du jouet mondial

La start-up vietnamienne Olli a développé BuddyOS, une plateforme d’intelligence artificielle considérée comme un ''système d’exploitation'' pour jouets intelligents. Présentée aux États-Unis, cette innovation marque une avancée technologique majeure pour l’industrie vietnamienne sur la scène internationale.

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Photo : The Verge/CVN

Cette technologie permet aux jouets d’interagir de manière fluide et naturelle avec les enfants, comme s’ils conversaient avec un ami. Derrière cette prouesse se cache BuddyOS, conçu par des ingénieurs vietnamiens pour redéfinir l’interaction entre l’homme et l’objet.

Sortir l’intelligence artificielle des écrans

Pour Tạ Hải, cofondateur d’Olli, l’enjeu dépasse le simple gadget. Constatant l’omniprésence de l’IA générative, il s’est interrogé sur la manière de sortir cette technologie des applications mobiles afin de l’intégrer dans la vie quotidienne de façon sûre et durable. L’objectif est clair : transformer des objets inanimés en compagnons interactifs capables d’exister dans l’espace de vie des utilisateurs, sans dépendre d’un écran.

Cette vision répond à une crise profonde du secteur du jouet traditionnel. Face à la concurrence des tablettes, smartphones et consoles de jeux, le temps que les enfants consacrent aux jouets physiques diminue chaque année. Les fabricants classiques, quant à eux, doivent faire face à des cycles de développement longs et à des coûts d’intégration de l’IA souvent prohibitifs. BuddyOS intervient comme une solution clé en main, permettant de réduire le temps de mise sur le marché d’un produit de plusieurs années à seulement quelques mois.

Techniquement, BuddyOS se présente comme une plateforme complète, gérant à la fois le cœur de l’intelligence artificielle et l’interaction avec le matériel. Qu’il s’agisse de figurines, d’hologrammes ou de robots domestiques, le système permet une personnalisation poussée. Contrairement aux simples agents conversationnels, BuddyOS est capable de maintenir une cohérence narrative propre à chaque personnage, de s’adapter aux habitudes de l’utilisateur et de proposer un contenu à réelle valeur éducative.

Photo : NVCC/CVN

Pour s’imposer sur les marchés exigeants d’Amérique du Nord et d’Europe, la startup a intégré des protocoles rigoureux de contrôle du contenu et du comportement. Cette couche de sécurité est jugée vitale, car elle garantit une interaction adaptée aux enfants tout en assurant une stabilité face aux commandes vocales, visuelles ou émotionnelles des utilisateurs.

Une reconnaissance commerciale internationale

Le succès ne s’est pas fait attendre. Un an seulement après son lancement, BuddyOS est déjà exploité par des partenaires internationaux. Symbole de cette réussite, un produit utilisant la technologie d’Olli s’est classé parmi les meilleures ventes de l’enseigne Best Buy aux États-Unis durant la période de Noël 2025. Pour les dirigeants d’Olli, voir des consommateurs américains acheter un produit dont le ''cerveau'' a été conçu au Vietnam est la consécration de cinq années de recherche et développement.

Cette ascension marque une mutation stratégique pour la startup. Connue au Vietnam dès 2019 pour avoir lancé Maika, l’une des premières enceintes intelligentes en langue nationale, l’entreprise est passée du statut de partenaire de fabrication à celui de fournisseur de technologies fondamentales pour des acteurs mondiaux. Cette expertise a d’ailleurs été saluée par les médias technologiques américains, qui ont souligné la solidité du projet grâce à la fourniture de son système d’exploitation à d’autres fabricants.

Malgré ces succès, le chemin reste semé d’embûches. Le marché des jouets dotés d’IA est en pleine expansion, mais la concurrence est féroce.

Par ailleurs, l’exposition précoce des enfants à l’IA suscite des débats éthiques. Olli mise sur la sécurité et la pédagogie pour transformer BuddyOS en une infrastructure permettant aux nouvelles générations de se familiariser avec ces outils de manière responsable. À terme, la startup ambitionne de devenir une plateforme technologique universelle permettant à n’importe quel partenaire de créer ses propres produits interactifs.

Luu Quy - Minh Quân/CVN



