Résolution 57

Les hautes technologies prioritaires pour l’investissement et le développement

Le ministère des Sciences et des Technologies sollicite actuellement des avis sur un projet de liste des hautes technologies, qui met l’accent sur plusieurs domaines clés tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles énergies.

>> Résolution 57 : vers un nouveau mode de développement

>> Résolution 57 : les technologies numériques au service de la qualité de vie

Photo : Trong Dat/CVN

Selon ce projet, 84 hautes technologies figurent parmi les priorités. Cette liste vise à actualiser les tendances technologiques émergentes et à remplacer à la fois la liste des hautes technologies prioritaires et encouragées pour le développement (Décision no 38/2020) et la Liste des technologies stratégiques et des produits technologiques stratégiques (Décision no1.131), publiées à la mi-2025.

Les technologies fondamentales telles que l’IA, l’Internet des objets (IoT), les mégadonnées et l’analyse de données occupent les premières places. D’autres technologies y sont également intégrées, notamment la blockchain, le cloud computing, l’informatique quantique, la cybersécurité, les jumeaux numériques (digital twins) et la réalité étendue (XR).

Le secteur des semi-conducteurs est clairement identifié comme prioritaire, avec des technologies couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication, en passant par l’assemblage et les tests des circuits intégrés. La liste inclut également des technologies liées à l’automatisation industrielle, telles que les robots industriels, les systèmes de production flexibles, les machines-outils à commande numérique de nouvelle génération, ainsi que les systèmes avancés de contrôle et d’entraînement.

Les technologies biomédicales représentent une part importante du projet. Celui-ci mentionne notamment la biologie de synthèse, le diagnostic moléculaire, l’édition génétique, ainsi que les technologies cellulaires et tissulaires appliquées à la médecine. Il inclut aussi les technologies de production de vaccins de nouvelle génération, les protéines recombinantes, les anticorps monoclonaux et les procédés pharmaceutiques avancés.

Dans le domaine agricole, l’accent est mis sur des technologies favorisant des modèles de production intelligents et durables, telles que la culture hors sol à l’échelle industrielle, les machines agricoles intelligentes, les applications des nanotechnologies en agriculture et les techniques de sélection variétale assistée par des marqueurs moléculaires. Certaines innovations visent également à renforcer l’adaptation au changement climatique et à améliorer la productivité ainsi que la qualité des produits agricoles.

Le secteur des transports intègre diverses technologies, parmi lesquelles les systèmes de transport intelligents (ITS), les systèmes d’information et de signalisation ferroviaires, ainsi que les technologies de développement d’infrastructures et d’équipements pour les lignes ferroviaires à grande vitesse. S’y ajoutent des systèmes de propulsion utilisant de nouvelles sources d’énergie, telles que l’électricité, l’hydrogène ou des solutions hybrides.

Le groupe énergie-environnement comprend des technologies de production d’électricité à partir de sources renouvelables, de stockage avancé de l’énergie et de réseaux électriques intelligents. La liste inclut également des solutions de mesure et de gestion des émissions de carbone, de traitement des déchets électroniques et de recyclage des matériaux, ainsi que des technologies de matériaux avancés, de photonique et de fabrication d’équipements pour l’éolien en mer.

Par ailleurs, certaines technologies liées à l’espace et aux ressources naturelles sont également mises en avant, telles que les satellites de petite taille et les constellations en orbite basse, les technologies de contrôle et d’exploitation des satellites, les systèmes de véhicules autonomes en essaim, ainsi que les technologies de séparation et de raffinage des terres rares.

En parallèle, le projet propose une liste de produits de haute technologie encouragés au développement. Celle-ci comprend 125 produits couvrant un large éventail de domaines, allant des logiciels d’identification numérique décentralisée et des systèmes de gestion des infrastructures numériques à des équipements tels que les robots chirurgicaux, les batteries au lithium à haute performance et les satellites d’observation de la Terre.

Le projet établit également une liste des technologies et des produits technologiques stratégiques, afin d’orienter le développement des secteurs technologiques clés dans les années à venir.

Cette liste est structurée en 11 groupes de technologies stratégiques : l’IA, le cloud computing et les mégadonnées, la blockchain, les réseaux mobiles 5G/6G, la robotique et l’automatisation, les semi-conducteurs, la biomédecine avancée, les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux, les technologies des terres rares, la cybersécurité ainsi que les technologies aérospatiales.

Parmi les produits stratégiques emblématiques figurent les grands modèles de langage en vietnamien, les assistants virtuels, les robots mobiles autonomes, les puces dédiées à l’IA et à l’IoT, les vaccins de nouvelle génération, les batteries au lithium haute performance et les satellites de télédétection.

Par rapport à la liste publiée en 2025, la structure des 11 groupes de technologies stratégiques reste globalement inchangée. Le projet apporte toutefois des précisions supplémentaires sur les produits relevant de chaque groupe, notamment dans des domaines tels que l’IA, les infrastructures de données, la blockchain et la robotique.

Enfin, certaines technologies émergentes sont particulièrement mises en avant, notamment les centres de données à grande échelle, les services d’informatique quantique et les solutions visant à garantir la sécurité des infrastructures et des bases de données nationales.

Thu Huong/CVN