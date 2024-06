Concours "La Technologie avec le Cœur" : la technologie proche des individus

Dix photos, douze ensembles d’œuvres photographiques et dix clips vidéos ont remporté des prix lors du concours de photos et de clips vidéos sur le thème "La Technologie avec le Cœur".

>> Remise des prix du concours "la Technologie avec le Cœur"

Photo : VNA/CVN

Organisé par l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), le concours de photos et de clips vidéos "La Technologie avec le Cœur" (Technology with heart) est la première initiative de ce genre au Vietnam, abordant le thème de la technologie, avec une valeur totale de récompenses atteignant le milliard de dôngs.

Les organisateurs aspirent à mettre en valeur les contributions de la technologie à la vie quotidienne et à diffuser des images transmettant des messages positifs sur ce qu'elle apporte à notre existence.

En à peine plus de trois mois, le concours a rassemblé 1.700 photos et 100 clips vidéo reflétant les contributions importantes de la technologie à tous les aspects de la vie.

Un concours significatif

Photo : VNA/CVN

Selon le jury, les œuvres proviennent de toutes les régions du pays, des montagnes et des plaines, de milieu urbain et rural, et même des îles. La plupart correspondent de près au thème du concours et sont de bonne qualité. Outre des journalistes et des photographes professionnels qui excellent dans le contenu et les techniques de présentation, des photographes amateurs ont raconté des histoires simples de la vie quotidienne avec des images réalistes et pleines d'émotion. De nombreux auteurs s’expriment de manière créative et riche, exploitant divers aspects de la technologie.

Le comité d'organisation a décerné le 5 juin trois premier prix, six deuxièmes prix, neuf troisièmes prix et quatorze prix d’encouragement.

L’œuvre Dam mê chê tao robot (Passion pour la fabrication de robots) de Trân Van Hiêu (Hanoï), premier prix dans la catégorie d'œuvre unique, est un cliché avec pour sujet un groupe d’élèves du collège Giang Vo (Hanoï) contrôlant un robot pour ramasser une balle dans le cadre du concours d’innovation robotique au sein des collèges hanoïens en 2024 : Robotics. Grâce à un investissement sérieux, un angle de prise de vue original et un traitement méticuleux, la photo fait parvenir au public la passion des jeunes pionniers pour l’apprentissage et la recherche scientifique.

Dans la catégorie de série d’œuvres photographiques, c’est l’ensemble de photos Công nghê METRO - Khoi thông giao thông dô thi (Technologie METRO - étendre le trafic urbain) de Ngô Thi Thu Ba (Hô Chi Minh-Ville) qui a remporté le premier prix. L'auteur porte un regard rétrospectif sur la structure et l’importance de la ligne de métro dans le système de transport urbain de Hô Chi Minh-Ville.

Photos : VNA/CVN

À travers cette série, la photographe souhaite transmettre la joie des habitants de Hô Chi Minh-Ville après de nombreuses années d’attente pour qu’une ligne de métro soit établie et mise en service. "J'espère que la commodité du métro fera des émules et montrera aux gens qu’ils peuvent utiliser davantage la technologie dans leur vie", a partagé Ngô Thi Thu Ba.

Transmettre des messages positifs

C’est une capsule de 60 secondes qui a remporté le premier prix dans la catégorie clip vidéo. Avec Công nghê tu trai tim (La technologie avec le cœur), Vu Hông Vân (Hanoï) réalise une prouesse aussi bien technique que graphique.

Photos : VNA/CVN

Tout au long de la composition de son œuvre, Vu Hông Vân a beaucoup réfléchi : De nos jours, les jeunes vivent à une époque où les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie quotidienne. Ceux-ci sont devenus des ponts pour la communauté. Ils permettent aux gens de partager leurs opinions, leurs pensées, leurs sentiments et de transmettre des messages personnels. Cependant, dans le contexte du boom technologique, les appareils intelligents connectés à Internet se diversifient de plus en plus, la popularité et la commodité des réseaux sociaux ont à la fois des bons et des mauvais côtés.

Consciente des choses merveilleuses et positives que la technologie peut apporter dans la vie, elle montre à voir dans son travail des histoires et des projets de jeunes qui mettent les réseaux sociaux au profit de la diffusion de messages positifs à la communauté.

Actuellement, le Vietnam compte plus de 77 millions d’utilisateurs des réseaux sociaux. "Si chaque personne contribue pour une petite part à la diffusion de contenus positifs, de messages beaux et humains, cela peut rendre la société meilleure. La technologie qui part du cœur ira au cœur et permettra de construire une société numérique où les gens seront plus heureux grâce à la technologie", a partagé Hông Vân.

Photos : VNA/CVN

Une exposition des œuvres photographiques du concours de photos et de vidéos clips "La Technologie avec le Cœur" est accessible du 5 au 11 juin au siège de la VNA à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Quê Anh/CVN