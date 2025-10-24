Hanoï

Concours "La technologie avec le cœur" : la créativité vietnamienne à l’honneur

La cérémonie de remise des prix du concours de photos et de vidéos "La technologie avec le cœur" (2 e édition) et l'exposition des œuvres primées du concours se sont déroulées le 23 octobre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

En tant qu’agence de presse nationale, l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) accompagne toujours le développement du pays. Dans cette mission, afin de rapprocher l’information du public et de refléter de manière vivante et authentique les réalisations du pays, notamment dans le domaine de la science et de la technologie, cette agence a besoin de nouveaux regards, de récits visuels capables de toucher les émotions. C’est pourquoi la VNA et le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel), entreprise pionnière dans la création et l’application des technologies numériques, ont partagé cette même vision et ont décidé de lancer la deuxième édition du concours "La technologie avec le cœur".

"Le thème de cette édition, +Créativité vietnamienne - La voie vers la prospérité+, est un message que le comité d’organisation souhaite adresser au public, affirmant la force de la créativité et du développement du pays fondé sur l’intelligence, l’innovation et l’esprit inventif. À l’ère du numérique, les réalisations technologiques ne rendent pas seulement la vie plus pratique et transparente, mais elles constituent également un véritable moteur du développement durable et prospère du pays", a affirmé Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA, présidente du jury du concours.

Une trentaine d’œuvres récompensées

Photo : VNA/CVN

Le concours a rassemblé en cinq mois 1.131 œuvres clichés uniques, 229 ensembles d'œuvres photographiques et 122 œuvres de clips vidéo. Le jury a décidé d’une sélection de 10 œuvres de clichés uniques, de 11 ensembles d'œuvres photographiques et de 11 œuvres de clips vidéo qui se verront décerner des prix.

Selon le jury, les œuvres récompensées cette fois-ci ont exploité des perspectives emblématiques que les réalisations scientifiques et technologiques apportent. Ces créations ont su toucher la sensibilité du public par une narration à la fois simple et profonde, exprimée à travers l’image. Elles montrent qu’aujourd’hui, la technologie n’est pas seulement une part indispensable de la vie quotidienne, mais qu’elle rapproche également les êtres humains et tisse des liens d’affection. Ces éléments confèrent à la fois une valeur humaniste et artistique aux photos et vidéos "La technologie avec le cœur". C’est précisément le message que la VNA et Viettel souhaitent transmettre au grand public.

"Certaines œuvres illustrent la passion des élèves et des étudiants - la future génération du pays - pour l'apprentissage et l'exploration des technologies. D'autres immortalisent les moments où chacun maîtrise la technologie, concrétise ses idées créatives, contribue à la prévention des catastrophes naturelles et à la résolution des problèmes sociaux. D'autres encore mettent en avant le lien précieux que la technologie apporte aux personnes handicapées et défavorisées, contribuant ainsi à changer la vie des habitants des hautes régions… Plus important encore, toutes ces œuvres touchent le cœur, là où l'amour, la passion et l'aspiration sont nourris par les avancées scientifiques et technologiques, suscitant la fierté des avancées technologiques à l'image du Vietnam", a estimé Vu Viêt Trang.

Photo : VNA/CVN

Le comité d'organisation a décerné trois premiers prix, six deuxièmes prix, neuf troisièmes prix et quatorze prix d’encouragement.

Le premier prix dans la catégorie "Œuvre cliché unique" a été décerné à Bùi Van Vân (Hô Chi Minh-Ville) pour son œuvre Niềm vui được làm quen cùng robot (Le plaisir de se familiariser avec les robots). Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội (Les robots, agents d'intelligence artificielle au service de l'administration publique à Hanoï), de Nguyên Phu Khanh et Trân Thanh Giang (Hanoï), a remporté le premier prix dans la catégorie "Ensembles d'œuvres photographiques". Luc Huong Thu et Nguyên Tuân Khoi (Lào Cai), avec leur œuvre Học sinh Lào Cai nghiên cứu, phát triển hệ thống cảnh báo khẩn cấp thiên tai (Les étudiants de Lào Cai recherchent et développent un système d'alerte d'urgence pour les catastrophes naturelles), ont remporté le premier prix dans la catégorie "Clip vidéo".

La journaliste Luc Huong Thu a partagé le récit d’enseignants et d’élèves du Lycée d’excellence de Lào Cai, qui ont mené des recherches sur le système d'alerte d'urgence en cas de catastrophe naturelle après la crue soudaine provoquée par la tempête Yagi en 2024. Elle a ainsi constaté le pouvoir du savoir, de la technologie et des valeurs humaines pour protéger la communauté des catastrophes naturelles et des tempêtes. Ce travail rend hommage à l'esprit créatif de la jeunesse et témoigne également de la responsabilité sociale des journalistes à l'ère du numérique.

Photos : VNA/CVN

Pour Nguyên Phu Khanh, le parcours qui a mené à l'œuvre Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội a été une expérience riche en émotions. Depuis le 10 juillet 2025, des robots IA sont officiellement opérationnels dans le quartier de Cua Nam, au centre de Hanoï, avec six groupes fonctionnels : consultation et attribution automatique de numéros de file d'attente ; collecte et envoi de commentaires en ligne ; fourniture de panneaux d'information électroniques intégrés ; déplacement automatique, distribution d'eau et de friandises en salle d'attente ; communication conversationnelle grâce à l'IA ; consultation et assistance sur site. Cet "employé exceptionnel" contribue à rendre les procédures administratives plus conviviales, transparentes et humaines. L’auteur a confié que ce qui l'avait le plus touché, c’était le sourire satisfait des gens, des jeunes aux personnes âgées. Pour lui, la technologie est le moyen de mieux servir les autres.

Des œuvres en exposition

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie de remise des prix, l’exposition, composée de 32 œuvres primées et de 31 œuvres les plus emblématiques du concours, a été inaugurée au jardin de fleurs Tao Dàn (quartier de Cua Nam, Hanoï). Cette activité se poursuit jusqu’au 26 octobre.

À cette occasion, au jardin de fleurs Tao Dàn, Viettel propose le mini-jeu "Technologie au cœur" avec des interactions uniques pour les jeunes passionnés de technologie. Quelque 100 cadeaux Viettel seront offerts aux premiers participants, et deux prix spéciaux - dont des AirPods 4 et un livre photo A80: Tổ quốc trong tim (A80 : La Patrie au cœur) - seront remis aux photos et vidéos d'enregistrement les plus impressionnantes.

Pour la deuxième année consécutive, la VNA et Viettel organisent le concours "La technologie avec le cœur" afin de diffuser de belles images, de transmettre des messages forts sur les valeurs humanistes que la technologie apporte à la vie, de mettre à l'honneur la communauté scientifique et technologique de tous âges et de toutes professions, et de contribuer à la construction d'une société numérique où chacun peut profiter des avancées technologiques modernes et de la sécurité numérique.

Quê Anh/CVN