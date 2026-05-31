Célébration solennelle du Vesak 2570 à Hô Chi Minh-Ville

Le Conseil d’administration du Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) de Hô Chi Minh-Ville a célébré solennellement, le 31 mai, soit le 15 e jour du 4 e mois lunaire, le Vesak 2570 à la pagode Viêt Nam Quôc Tu.

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Photos : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le vénérable Thich Viên Minh, vice-patriarche suprême du VBS, a donné lecture du message à l’occasion du Vesak 2570 du vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du VBS. Celui-ci souligne que l’année 2026 marque pour le Vietnam une nouvelle étape de développement, après une réorganisation d’unités administratives, la consolidation de son appareil institutionnel et l’adoption de plusieurs réformes importantes. Selon le message, lorsque les politiques sont orientées vers le bien-être de la population, elles favorisent l’harmonie sociale, le consensus et l’unité.

Le patriarche suprême a appelé les dignitaires bouddhistes, les bonzes, les bonzesses et les fidèles à poursuivre leur engagement au service de la communauté dans un esprit de pleine conscience et de sérénité. Il les a également invités à mettre davantage en pratique les enseignements du Bouddha afin de faire rayonner les valeurs de compassion et de bienveillance dans la société.

De son côté, le vénérable Thich Thiên Nhon, vice-patriarche suprême du VBS et président de son Conseil d’administration, a rappelé que, tout au long de son histoire aux côtés de la nation, le bouddhisme vietnamien avait toujours fait du service de la nation, de la protection du peuple et de l’engagement social ses principes directeurs. Selon lui, le bouddhisme a contribué à nourrir les valeurs de patriotisme, de solidarité, de tolérance et d’humanisme du peuple vietnamien.

Le VBS appelle ainsi les bonzes, les bonzesses et les fidèles à promouvoir le patriotisme, à contribuer activement au renforcement de la grande union nationale, aux efforts de développement socio-économique et culturel, à la protection de l’environnement, à la transformation numérique, à la sécurité sociale ainsi qu’à la défense de la souveraineté nationale...

Photos : VNA/CVN

Au nom des autorités municipales, Trân Van Bay, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a adressé ses félicitations aux dignitaires bouddhistes, aux bonzes, aux bonzesses et aux fidèles à l’occasion du Vesak.

Il a réaffirmé que le Parti et l’État continuent de garantir des conditions favorables à l’exercice des activités religieuses conformément à la loi, avant de se déclarer convaincu que le bouddhisme de Hô Chi Minh-Ville poursuivra ses actions au service de la communauté et contribuera, aux côtés des autorités et de la population, au développement du pays.

À l’occasion du Vesak 2570, plusieurs délégations représentant le Parti, l’État, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et différents ministères et organismes se sont rendues auprès des responsables du VBS, tant au niveau central qu’à Hô Chi Minh-Ville, afin de leur adresser leurs félicitations et de saluer les contributions du VBS à l’édification et à la défense du pays.

VNA/CVN