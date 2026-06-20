L'Iran indique qu'une nouvelle réunion avec les États-Unis prévue "dans les prochains jours"

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré vendredi 19 juin qu'une réunion prévue entre les délégations iranienne et américaine en Suisse avait été reportée, et que des préparatifs étaient en cours pour en organiser une autre dans les prochains jours.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

S'adressant aux journalistes, M. Baghaei a expliqué que les consultations relatives à la prochaine phase des négociations se poursuivent par l'intermédiaire de médiateurs, et qu'une nouvelle date sera annoncée dès que les conditions seront réunies, selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.

M. Baghaei a précisé que la réunion de vendredi 19 juin était initialement destinée à la signature du protocole d'accord et à la discussion des modalités des négociations sur l'accord final. Cependant, elle est devenue "non urgente", a-t-il expliqué, après que le président iranien Masoud Pezeshkian et son homologue américain Donald Trump ont signé le document par voie électronique tôt jeudi matin 18 juin.

M. Baghaei a démenti les informations selon lesquelles l'Iran aurait invité l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à inspecter ses installations nucléaires, précisant qu'en vertu du protocole d'accord, les négociations sur le programme nucléaire iranien devraient avoir lieu dans un délai de 60 jours, sous réserve que les conditions préalables soient remplies.

L'Iran, les États-Unis et le Pakistan ont annoncé tôt lundi 15 juin la finalisation du protocole d'accord visant à mettre fin au conflit dans la région sur tous les fronts, y compris au Liban, à l'issue de plusieurs semaines de négociations.

Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques conjointes contre Téhéran et d'autres villes iraniennes. L'Iran a riposté par des vagues d'attaques de missiles et de drones visant Israël et les installations américaines dans la région, et a renforcé son emprise sur le détroit d'Ormuz, interdisant le passage des navires appartenant à Israël et aux États-Unis ou affiliés à ces pays.

Xinhua/VNA/CVN