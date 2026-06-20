Trump dit s'attendre à un accord définitif avec l'Iran d'ici 60 jours

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi 19 juin qu'il s'attendait à ce que l'Iran accepte un accord définitif dans les 60 jours suivant la signature du protocole d'accord.

>> Accord Iran - États-Unis : le pétrole dégringole, les Bourses s'envolent en Asie

>> L'Iran affirme que la fin du conflit au Liban fait partie "intégrante" du protocole d'accord de paix

>> Marchés mondiaux : les Bourses saluent l'accord Iran - USA, le pétrole hésite

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Si aucun accord n'est conclu dans les 60 jours à compter de jeudi 18 juin, "nous prendrons des mesures qui ne leur plairont pas", a-t-il dit depuis la base militaire d'Andrews, dans le Maryland. Avant d'ajouter : "Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là".

Le protocole d'accord, signé jeudi 18 juin par M. Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian, stipule que les deux parties s'engagent à négocier et à conclure l'accord définitif dans un délai maximal de 60 jours, prolongeable d'un commun accord.

Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran prévus vendredi 19 juin en Suisse ont été reportés, sans qu'aucune des deux parties n'ait fourni d'explication officielle. D'après plusieurs médias, l'Iran aurait suspendu sa participation aux négociations en réaction aux dernières frappes israéliennes au Liban.

Plus tôt vendredi 19 juin, Donald Trump a déclaré à NBC News qu'il s'était entretenu avec les dirigeants israéliens et les avait exhortés à accepter un cessez-le-feu avec le Hezbollah. "C'est positif", a-t-il dit. "C'est un peu la cerise sur le gâteau".

Par ailleurs, le département d'État américain a annoncé qu'une nouvelle session de pourparlers entre Israël et le Liban se tiendrait à Washington la semaine prochaine.

Xinhua/VNA/CVN