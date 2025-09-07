Thaïlande, Laos et Chine avancent sur le projet de pont ferroviaire Nong Kha -Vientiane

Le Département des transports ferroviaires du ministère thaïlandais des Transports a récemment organisé une réunion trilatérale avec le Laos et la Chine afin d’accélérer la construction du deuxième pont de l’amitié Nong Khai - Vientiane, destiné à renforcer la connectivité ferroviaire et économique régionale.

Photo : nationthailand.com/CVN

La rencontre a permis de faire le point sur l’avancement des projets de liaisons ferroviaires entre la Thaïlande, le Laos et la Chine, notamment la première phase de la ligne à grande vitesse Thaïlande - Chine.

Sur les 14 contrats prévus, deux sont déjà achevés, dix sont en cours de construction et deux restent à signer. Pour la deuxième phase, reliant Nakhon Ratchasima à Nong Khai, les dossiers d’appel d’offres sont en préparation et leur ouverture est prévue en 2025.

Côté lao, les participants ont été informés du développement d’un centre de transfert de fret qui reliera la ligne ferroviaire de Nong Khai au Laos via le nouveau pont.

Celui-ci sera construit à environ 30 m de l’actuel pont de l’amitié. La State Railway of Thailand travaille actuellement à l’élaboration des plans détaillés.

Le nouveau pont comprendra une voie ferrée à écartement standard, reliant les gares de Na Tha (Nong Khai) à celles de Thanaleng et de Vientiane Sud.

La réunion a également abordé la composition de la délégation thaïlandaise et ses positions de négociation en vue des discussions prévues le 17 octobre au Laos. Celles-ci porteront sur la construction du nouveau pont sur le Mékong et sur son rôle stratégique dans l’interconnexion des gares mentionnées.

Cette rencontre constitue une étape importante vers des avancées concrètes dans le transport ferroviaire transfrontalier, tout en approfondissant la coopération bilatérale et en consolidant les liens économiques et sécuritaires régionaux. Elle ouvre la voie à une expansion des liaisons ferroviaires vers le Laos, destinée à stimuler le commerce, l’investissement et la logistique dans toute la région.

VNA/CVN