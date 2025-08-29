Belgique

Enquête sur quatre décès possiblement liés à une intoxication à la bactérie E.coli

Les autorités belges enquêtent sur l'origine d'une contamination à la bactérie E. coli qui a possiblement causé la mort de quatre personnes âgées résidentes de maisons de retraite, a appris l'AFP jeudi 28 août près de l'Agence flamande pour les soins et la santé.

Photo : Dr_Microbe - stock.adobe.com/CVN

Au total une vingtaine de personnes ont été contaminées, probablement par le biais de l'alimentation, dans six maisons de retraite de Flandre (Nord néerlandophone) depuis le 18 août.

Parmi ces malades quatre sont décédés, selon un porte-parole de l'Agence flamande, et des investigations sont en cours pour déterminer la cause de leur mort.

"Ces personnes souffraient d'autres problèmes de santé, il n'est pour l'instant pas possible de dire si cette bactérie est la cause directe du décès ou si elle a accéléré la mort de résidents déjà très affaiblis", a déclaré ce porte-parole.

Selon les autorités sanitaires, l'enquête sur l'origine de l'épidémie devrait s'orienter vers les fournisseurs alimentaires des six établissements, disséminés dans toute la Flandre, dans les environs de Louvain (Centre), Alost et Anvers (Nord).

"Les analyses en laboratoire montrent que les infections sont dues au même type génétique de bactérie, ce qui indique une source commune pour ces infections", ont souligné dans un communiqué l'agence flamande de santé (Departement Zorg) et l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Les intoxications à la bactérie E. coli - ou Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) - peuvent être asymptomatiques ou provoquer des diarrhées ou aux autres symptômes comparables à ceux d'une gastro-entérite (nausées, vomissements voire maux de tête).

Elles peuvent être liées à la consommation d'aliments crus (viande ou légumes crus, fromages au lait cru), selon une porte-parole de l'Afsca.

La contamination d'une personne à l'autre est possible mais peu probable. Dans les maisons de retraite considérées à risques les personnes présentant des symptômes ont été isolées des autres résidents.

AFP/VNA/CVN