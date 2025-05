Chercheurs et amis français : "Le Président Hô Chi Minh est unique au monde"

À l’occasion du 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2025), de nombreux historiens, hommes politiques et amis français ont partagé leurs pensées au sujet du rôle et de l’influence du leader éminent dans l’histoire du Vietnam et du monde. Son héritage, allant de sa pensée à son style de leadership, continue d’être étudié et admiré.

Pierre Journoud, historien français

Le Président Hô Chi Minh a une place importante dans l’histoire de lutte pour la libération nationale. Son parcours, marqué notamment par trente années d’exil, pour s'acculturer à de nombreux pays, à de nombreuses cultures, et surtout à une culture politique qui va lui permettre de lutter contre la volonté de domination de la puissance coloniale par la suite, est absolument fascinant et lui permet de revenir ensuite dans son pays en 1941, au début de la Seconde Guerre mondiale, pour structurer le mouvement de résistance, combattre la puissance coloniale et faire avancer son grand dessin : l'indépendance et la réunification du Vietnam.

Sa place dans le XXe siècle et en particulier dans le mouvement de décolonisation, est aussi extrêmement importante, parce qu'il est au fond l'un des premiers, sinon le premier en Asie, à proclamer l'indépendance, le 2 septembre 1945 et à l’obtenir, en 1954, après une bataille, qui fait évidemment associer le Général Giap à la postérité mondiale de Hô Chi Minh. S'il y a bien deux hommes d'État connus partout dans le monde, ou presque, c'est bien Hô Chi Minh et le Général Giap, en raison de l'impact de la Victoire de Diên Biên Phu en 1954.

Ce rayonnement de Hô Chi Minh et Vo Nguyên Giap mériterait de nouvelles études pour qu'on arrive à une histoire mondiale de cette personnalité visionnaire et stratège, admiré partout indépendamment des opinions politiques qu'on peut avoir. Il y a une forme d'admiration pour ce leader qui a pris très tôt la mesure de la situation au Vietnam, qui a voulu trouver des solutions, qui s’est rendu en France pour tenter de les trouver et s’est acculturé en France comme membre fondateur du Parti communiste français.

Il avait aussi selon moi une manière assez pragmatique, au fond, d'exercer son leadership, y compris quand il parviendra au pouvoir à partir de 1945. Je pense que ce pragmatisme lui a permis de recueillir une audience mondiale et de se faire de nombreux amis partout dans le monde, notamment dans les pays qu'il a fréquentés pendant 30 années à l'étranger. Et il a effectivement, dans chaque pays qu'il a fréquenté, tissé des réseaux qui s'avèreront précieux par la suite et qui vont sans doute participer de cette célébrité du personnage dans le monde qui perdure encore aujourd'hui.

Alain Ruscio, historien français

Je pense que la façon dont le Président Hô Chi Minh a été lié à son peuple est un cas pratiquement unique dans l'histoire de l'humanité, ou très rare en tout cas. Il y avait vraiment une symbiose entre Hô Chi Minh et le peuple vietnamien, tout simplement parce que Hô Chi Minh était un fils de ce peuple et qu'il n'a jamais trahi, qu'il est toujours resté lié à son peuple, lié à ce combat. Il a toujours montré le chemin, d'abord lorsqu'il était dans la clandestinité, dans l'entre-deux-guerres, lorsqu'il était un militant de la troisième internationale et qu'il a, dès ce moment, défendu la question patriotique au sein du mouvement communiste vietnamien.

Puis, bien évidemment, en 1945, ce n'est pas par hasard que c'est lui qui a proclamé l'indépendance du Vietnam et qui n'a jamais dévié de deux sujets : l'indépendance de et l'unité de son pays. L'unité de son pays est un thème extrêmement important et je crois que les étrangers français et américains, qui n'ont pas compris cela, sont passés complètement à côté de l'essence même de la nation vietnamienne.

Fabien Roussel, secrétaire nationale du Parti communiste français (PCF)

Le Président Hô Chi Minh a été un de ceux qui a guidé le peuple vietnamien vers l'indépendance. Même s'il est parti en 1969, il était à l'origine du combat pour l'indépendance à l'époque de l'Indochine. Il y a un lien très fort entre Hô Chi Minh et le Parti communiste français (PCF), parce qu'il était présent au Congrès de Tours en 1920 au moment de la création du PCF.

Sa présence a été importante pour le PCF parce qu'il nous a parlé de la colonisation, de l'horreur de la colonisation dont souffrait son peuple. Mais il a lui aussi appris des discussions que nous avons eu et de l'amitié qu'il y avait entre les peuples, entre les travailleurs, pour se libérer de l'impérialisme, du colonialisme. Et bien sûr tout cela a tissé des liens très étroits entre nous qui ont duré jusqu'à aujourd'hui.

J'ai personnellement vécu au Vietnam quand j'étais adolescent, à partir de 1983, soit huit ans après la libération du pays. Et je me souviendrai toujours d'une citation de Hô Chi Minh quand il était président du Vietnam et se battait pour l'indépendance : "Tout ce qui est bon pour le peuple, il faut le faire, et tout ce qui est mauvais pour le peuple, il faut tout faire pour l'éviter". Je pense les présidents de tous les pays devraient réfléchir à cette phrase et la mettre en œuvre.

Hélène Luc, sénatrice honorée, présidente d'honneur de l'Association d'amitié franco-vietnamienne (AAFV)

Le Président Hô Chi Minh est un personnage unique dans le monde. Permettez-moi de lui rendre hommage, en soulignant l’importance de l’empreinte qu’il a laissée, encore aujourd’hui un exemple pour les dirigeants du Parti et de l’État.

Du jour où il a débarqué à Marseille à 17 ans pour être cuisinier sur le bateau, il a voulu apprendre, comprendre et chercher la voie propre au Vietnam en sillonnant la France et le monde. Il l’a trouvée avec ses compagnons de route, avec toujours comme priorités la voie de la diplomatie avec les gouvernements des peuples, pour le peuple vietnamien.

Aujourd’hui, plus que jamais peut être, il est indispensable de tracer la voie pour un monde où la coopération, le respect de chacun pour le bonheur de toutes et tous dans un monde en paix sera le moteur de l’histoire…

Jean-Jacques Guérin, secrétaire général de l'Association d'amitié franco-vietnamienne (AAFV)

Le Président Hô Chi Minh joue un rôle très important, parce que les fondateurs de l’AAFV étaient amis avec lui, notamment Charles Fourniau, dont une école au Vietnam porte le nom. Nous avons contribué avec le Vietnam à construire cette école. Donc effectivement, avec le président, c'est quelque chose qui était très fort. Tous les membres fondateurs de notre association avaient des liens très forts avec lui. Donc ça fait partie aussi de notre héritage et de nos acquis. On est fiers de ça !

Personnellement, je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de gens comme lui. Parce qu'un homme comme ça, capable de mobiliser son pays, et de faire en sorte que son pays organise d’abord la résistance et finisse la guerre, sorte de la misère, pour ensuite donner tous les éléments nécessaire à construire un Vietnam moderne comme aujourd'hui. Un PIB de 8%, c'est extraordinaire ! Nous sommes émerveillés par ça !

Propos recueillis par Thu Hà NGUYÊN/CVN