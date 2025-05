Des milliers de visiteurs au mausolée du Président Hô Chi Minh

>> Publication d'une édition en grec de la biographie du Président Hô Chi Minh

>> Nghê An : le secrétaire général du Parti rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Le SG Tô Lâm assiste à l'ouverture du Festival national du village de Sen

>> Le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh célébré au Japon

Depuis le début du mois de mai, des personnes venues de tout le pays se rendent en nombre au mausolée du Président Hô Chi Minh afin d’exprimer leurs sentiments, leur respect et leur profonde reconnaissance envers le grand leader de la Révolution vietnamienne - héros de la libération nationale et grande figure culturelle mondiale - qui consacra toute sa vie à l’indépendance et à la réunification du pays, ainsi qu'à l’œuvre du Parti et de la nation.

Dès l’aube, une longue file de visiteurs s’étend devant le mausolée. Parmi eux : des personnes âgées, des vétérans, des représentants des minorités ethniques, mais aussi des enfants accompagnés de leurs parents. Bien que la file soit dense, l’organisation reste fluide et ordonnée, témoignant de l’émotion et de l’attachement profond du peuple vietnamien envers le Président Hô Chi Minh.

Le matin du 14 mai, la délégation des "enfants sages de l’Oncle Hô" a présenté ses réalisations avant de lui rendre hommage au mausolée.

À l’extérieur, autour de la place Ba Dinh, de nombreuses personnes, vêtues aux couleurs nationales - rouge avec l’étoile jaune -, se réunissent pour prendre des photos souvenirs et immortaliser ces instants solennels.

Le mausolée du Président Hô Chi Minh, "ouvrage de la volonté du Parti et de l’aspiration du peuple", est bien plus qu’un monument : il constitue un lieu hautement symbolique, porteur de valeurs historiques, politiques et culturelles, et un lieu de recueillement et de transmission des traditions révolutionnaires pour les générations actuelles et futures du Vietnam.

Texte : Quê Anh/CVN

Photos : VietnamPlus/CVN