Ceuta renforce les mesures de santé publique après un afflux massif de migrants

Les autorités de l'enclave espagnole nord-africaine de Ceuta ont mis en œuvre un plan en neuf points visant à renforcer les contrôles sanitaires et environnementaux suite à un récent afflux massif de migrants, ont annoncé samedi les autorités locales.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce plan prévoit notamment un renforcement de la surveillance de la tuberculose, un contrôle accru de la qualité de l'eau potable et des eaux côtières, ainsi qu'une intensification des opérations de nettoyage, de désinfection et de gestion des déchets. Plus de cent agents supplémentaires ont été déployés pour assurer l'assainissement et le contrôle environnemental.

Parallèlement, Monica Garcia, la ministre espagnole de la Santé, se rendra à Ceuta dimanche afin d'évaluer l'impact de cet afflux sur les services de santé locaux. Lors de sa visite, elle devrait rencontrer des représentants des autorités locales et nationales, du corps médical et des organisations sociales, et visiter un centre de santé ainsi que l'hôpital universitaire de Ceuta.

Selon le gouvernement espagnol, plus de 72.000 migrants ont franchi irrégulièrement la frontière entre le Maroc voisin et Ceuta les 30 et 31 juillet. La plupart sont ensuite retournés au Maroc, tandis que des milliers d'autres sont restés dans l'enclave.

Suite aux appels à un nouveau franchissement massif diffusés sur les réseaux sociaux, la sécurité a également été renforcée le long de la frontière en prévision de la journée de samedi. De leur côté, les forces de sécurité marocaines ont intercepté des centaines de migrants qui tentaient de rejoindre la zone frontalière, tandis que Ceuta n'a signalé aucun afflux d'une ampleur comparable à celui observé fin juillet.

Xinhua/VNA/CVN