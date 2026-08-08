Ceuta : l'UE demande à Meta et TikTok de renforcer la surveillance et la vérification des faits

>> Crise migratoire à Ceuta : le Portugal renforce ses frontières sans suspendre Schengen
>> Au moins 72 migrants morts en voulant gagner l'enclave de Ceuta
>> L'Espagne rétablit temporairement des contrôles aux frontières pour les voyageurs en provenance d'Italie
|Migrants tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta à la nage depuis le Maroc, le 30 juillet.
|Photo : AA/VNA/CVN
"Les plateformes doivent agir de manière décisive pour préserver l’intégrité de l’espace numérique, en particulier en situation de crise", a dit la Commission européenne.
La responsable du numérique de la Commission européenne a appelé Meta et TikTok à "agir de manière décisive" pour enrayer la désinformation en temps de crise, indiquant que la Commission avait mené des discussions avec les deux plateformes vendredi 7 août, à la suite de l'afflux de migrants à Ceuta la semaine dernière.
"La surveillance doit être renforcée, la coopération avec les vérificateurs de faits doit être consolidée", a déclaré Henna Virkkunen, commissaire à la souveraineté technologique, à la sécurité et à la démocratie. "Les plateformes doivent agir de manière décisive pour préserver l'intégrité de l'espace numérique, en particulier en situation de crise", a-t-elle dit.
AFP/VNA/CVN