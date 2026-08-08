Ceuta : l'UE demande à Meta et TikTok de renforcer la surveillance et la vérification des faits

Vendredi 7 août, la Commission européenne a tenu des discussions avec Meta et TikTok concernant la désinformation en temps de crise. La ruée de migrants à la frontière entre le Maroc et Ceuta aurait notamment été provoquée par une rumeur sur les réseaux sociaux, selon une enquête en sources ouvertes.

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Photo : AA/VNA/CVN

"Les plateformes doivent agir de manière décisive pour préserver l’intégrité de l’espace numérique, en particulier en situation de crise", a dit la Commission européenne.

La responsable du numérique de la Commission européenne a appelé Meta et TikTok à "agir de manière décisive" pour enrayer la désinformation en temps de crise, indiquant que la Commission avait mené des discussions avec les deux plateformes vendredi 7 août, à la suite de l'afflux de migrants à Ceuta la semaine dernière.

"La surveillance doit être renforcée, la coopération avec les vérificateurs de faits doit être consolidée", a déclaré Henna Virkkunen, commissaire à la souveraineté technologique, à la sécurité et à la démocratie. "Les plateformes doivent agir de manière décisive pour préserver l'intégrité de l'espace numérique, en particulier en situation de crise", a-t-elle dit.

AFP/VNA/CVN