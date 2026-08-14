Colombie : le bilan du séisme monte à 273 morts

Le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé la Colombie le 10 août a fait 273 morts, plus de 3.800 blessés et 377 disparus. Les secours poursuivent leurs recherches, tandis que les autorités évaluent l’ampleur des dégâts grâce aux technologies satellitaires.

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Le bilan du séisme de magnitude 7,4 qui a frappé la Colombie lundi s'élève désormais à 273 morts, a annoncé jeudi David Tamayo, directeur de l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous avons recensé 40.753 familles touchées, soit 97.515 personnes affectées, et 273 décès. Parmi ces 273 victimes, 250 corps sont arrivés à l'hôpital médico-légal, dont 227 ont été identifiés et 189 ont été remis à leurs familles", a déclaré M. Tamayo lors d'une conférence de presse.

Il a également indiqué que le séisme avait fait 3.824 blessés et 377 disparus.

Concernant les infrastructures, M. Tamayo a précisé que 12.584 habitations avaient été détruites et 74.873 endommagées. Il a également indiqué que le séisme avait provoqué l'effondrement de 172 bâtiments et affecté 2.198 écoles et établissements d'enseignement, 825 centres communautaires, 216 centres de santé et cinq aéroports.

La Colombie utilise des technologies satellitaires et des images à haute résolution pour examiner les dégâts causés par le séisme.

Sur le terrain, les équipes de recherche et de secours, accompagnées de chiens de sauvetage, poursuivent leurs efforts pour retrouver les personnes disparues ou bloquées sous les décombres.

Le Service géologique colombien a annoncé qu'une nouvelle secousse de magnitude 4,2 avait été enregistrée jeudi à 09H42 heure locale (14H42 GMT) à San José del Palmar, dans le département du Choco, dans le nord-ouest du pays. Ce département était l'épicentre du séisme de lundi 10 août.

Xinhua/VNA/CVN