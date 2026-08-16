La Belgique confrontée à l’un des pires incendies de son histoire récente

Des habitants évacués, plus de 2.000 hectares de végétation calcinés et un feu toujours hors de contrôle. La Belgique faisait face samedi 15 août à l’un des incendies les plus importants de son histoire récente.

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Le brasier s’est déclaré vendredi 14 août en milieu de journée dans les Fagnes, une vaste réserve naturelle boisée de l’est de la Belgique, prisée des randonneurs et située à proximité de la frontière allemande. Rapidement propagé, il avait déjà ravagé environ 80 hectares vendredi soir, puis 850 hectares samedi 15 août au matin. En début de soirée, la superficie brûlée dépassait les 2.000 hectares, selon Nicolas Yernaux, porte-parole des autorités wallonnes.

Photo : VNA/CVN

"On ne voit plus rien, il y a de la fumée partout", a témoigné David Rodolfs, un restaurateur installé près de Waimes. "Mes collègues ont vu démarrer le feu hier. Il y avait des cendres qui tombaient sur les tables, et puis on a demandé à nos clients de partir, pas de dessert", raconte cet homme de 38 ans, qui décrit une situation "extrêmement triste".

Des évacuations dans l’est du pays

Les premiers habitants des villages de Sourbrodt et de Bütgenbach ont reçu l’ordre d’évacuer vers 16 heures samedi. Un gymnase situé dans une commune voisine a été mis à leur disposition. "Il y a un risque que le feu atteigne les habitations, mais on déploie tous les moyens pour les protéger", a expliqué Nicolas Yernaux. Un journaliste de l’AFP escorté dans la zone sinistrée a constaté l’ampleur des dégâts : une vaste étendue de végétation calcinée et un épais nuage de fumée jaunâtre stagnant dans l’air.

L’incendie n’était toujours pas fixé samedi soir. Le relief très accidenté de la région complique le travail des pompiers et rend les opérations particulièrement périlleuses. Il s’agit du plus important feu de forêt de l’histoire belge récente. Un autre incendie, en 1911, avait déjà ravagé cette même région.

Des renforts européens mobilisés

Face à l’ampleur du sinistre, la Belgique a activé le mécanisme européen de protection civile afin d’obtenir des renforts humains et matériels. Un hélicoptère néerlandais était déjà engagé samedi. Deux autres appareils devaient arriver dans la soirée, ainsi que deux bombardiers d’eau suédois, opérationnels à partir de dimanche 16 août.

"Ils seront opérationnels à partir de demain", a expliqué à la commissaire européenne Hadja Lahbib, chargée notamment de la préparation et de la gestion des crises. Elle a déploré le "bouleversement climatique" à l’œuvre sur le continent. "Jamais la saison des incendies n’a commencé aussi tôt dans l’année et aussi haut géographiquement", a-t-elle insisté.

De nombreux agriculteurs belges se sont également mobilisés. Sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux ont publié des images de leur départ vers la zone touchée pour venir en aide aux pompiers. Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, a salué une mobilisation "impressionnante".

"Quand on voit comment c’était ce matin et comment c’est maintenant, on ne peut être que choqué", a-t-il déclaré.

AFP/VNA/CVN