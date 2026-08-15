Allemagne : 1.800 personnes évacuées dans l'Ouest à cause d'un incendie

Environ 1.800 personnes ont été évacuées dans l'Ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 13 au 14 août, selon les autorités, affectant 300 ha et menaçant des habitations.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des responsables locaux ont indiqué que les flammes ne se trouveraient plus qu'à 100 ou 150 m des premières maisons de Hürtgenwald, ville de 9.000 habitants, dans l'arrondissement de Düren et proche de la frontière avec la Belgique.

"La situation est évolutive car les vents changent de direction", a déclaré le gouvernement régional dans un communiqué, ajoutant que des renforts étaient attendus sur place.

Le feu s'est déclaré dans la soirée de jeudi 13 août et s'est propagé, parcourant au total 300 ha selon les dernières estimations.

Les habitants évacués ont été appelés "à ne prendre que les biens personnels les plus importants", avant de rejoindre des abris temporaires dans une école et un centre sportif, selon les autorités locales.

Environ 300 membres des sapeurs-pompiers, de la Protection civile, de l'armée allemande et d'autres organisations étaient mobilisés vendredi 14 août.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le préfet de l'arrondissement, Ralf Nolten, a indiqué à la mi-journée devant les journalistes sur place que des évacuations supplémentaires n'étaient "pour l'instant" pas nécessaires.

Toutefois, "nous sommes encore loin d'en avoir terminé", a-t-il tempéré.

Effets sur la santé

Sabine Baldus, une habitante qui a dû quitter sa maison, a déclaré à la chaîne de télévision NTV être "incommodée par les odeurs" et avoir vu "des flocons de cendres tomber du ciel".

Dans la matinée, l'arrondissement de Düren a averti sur son site internet que "des effets néfastes sur la santé" ne pouvaient être exclus à cause des fumées.

Vendredi matin 14 août, des hélicoptères larguaient de l'eau pour contenir les flammes, a constaté l'AFP sur place. Deux chars de l'armée participent également à l'intervention.

Des canons à eau étaient par ailleurs déployés "pour contenir l'incendie par les flancs", selon l'arrondissement de Düren.

Des agriculteurs apportent leur aide, et des coupe-feu ont été ouverts dans la forêt, afin d'empêcher une nouvelle propagation.

Outre les pompiers et l'armée allemande, des organisations de secours comme la Protection civile (THW), la Croix-Rouge allemande et l'Ordre de Malte sont sur place.

Dans une publication sur X, le chancelier allemand Friedrich Merz a remercié toutes les équipes d'intervention "pour leur engagement sans relâche" et s'est dit "informé en permanence de l'évolution de la situation".

Munitions non explosées

D'après le préfet de l'arrondissement de Düren, les opérations d'extinction sont compliquées par la présence de munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au cours de la nuit, il y a eu "à plusieurs reprises des explosions", a-t-il dit aux journalistes, précisant qu'il restait encore "relativement beaucoup de résidus de munitions dans le sol".

Selon le média local WDR, la tâche des secours est également compliquée par les conditions météorologiques, avec un "taux d'humidité de l'air bas" et le vent tournant "de manière défavorable".

D'autres feux sont en cours en Allemagne, comme ailleurs en Europe.

Dans la ville de Vordereifel, environ 110 km au sud-est de Hürtgenwald, les autorités ont demandé aux habitants de se préparer à une éventuelle évacuation en raison d'un feu de forêt à proximité.

Un autre feu a mobilisé une centaine de pompiers plus à l'est, près du réservoir de la Möhne, un lac artificiel également en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Ces dernières semaines, plusieurs feux sont survenus en Allemagne, à cause de la sécheresse et des vagues de chaleur successives, phénomènes aggravés par le changement climatique d'origine humaine.

"La chaleur s'intensifie encore aujourd'hui" vendredi 14 août, souligne, cité par le quotidien Rheinische Post, le météorologue Özden Terli, ce qui "signifie que plus en plus d'humidité s'évapore et que les sols continuent de se dessécher".

Des températures atteignant les 39 degrés sont attendues dans l'Ouest et le Sud-Ouest de l'Allemagne au cours de la journée, selon le service météorologique allemand (DWD).

AFP/VNA/CVN