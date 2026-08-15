L'Indonésie frappée par un second séisme, au moins 40 morts après le premier

En une seule journée, l’Indonésie a été secouée par deux puissants séismes. Le premier, de magnitude 7,7 dans l’Est de l’archipel, a fait au moins 40 morts et 50 blessés. Quelques heures plus tard, un second tremblement de terre de magnitude 6,9 a frappé le pays, accentuant la gravité de la catastrophe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L’épicentre du premier séisme, qui s’est déclenché à une faible profondeur, se trouve à 68 km de la ville d’Ende, dans la province du Nusa Tenggara oriental, selon l’institut d’études géologiques des États-Unis. L’étendue des dégâts reste en cours d’évaluation à la suite de cette secousse qui s’est produite au large du nord de l’île de Florès, et qui a poussé des milliers d’habitants des côtes à évacuer, avant que les autorités lèvent leur alerte au tsunami.

Fathur Rahman, responsable des secours, a déclaré que le bilan s’élevait à 40 morts et 50 blessés samedi soir 15 août. Des journalistes de l’AFP ont vu des résidents du nord de l’île de Flores se hâter de s’éloigner du littoral, craignant une montée destructrice des eaux. Sur certaines habitations, des pans entiers de façades s’étaient effondrés.

Le chef de l’Agence nationale de gestion des catastrophes, Suharyanto, a précisé que des personnes étaient piégées dans plusieurs bâtiments. L’agence de gestion des catastrophes prépare deux hélicoptères et un avion pour participer aux opérations de secours, a-t-il ajouté.

Un second séisme

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé l’aide des satellites d’observation de la Terre Copernicus de l’Union européenne. "L’Europe est prête à déployer Copernicus, nos yeux dans le ciel, pour soutenir les efforts de recherche et de sauvetage. Indonésie, nous sommes à vos côtés", a-t-elle écrit sur X.

À 17h54, heure locale (12h54 à Paris), un second tremblement de terre de magnitude 6,9 a été enregistré, relève l’Institut d’études géologiques des États-Unis.

L’épicentre de ce nouveau séisme se situe à quasiment 190 km de profondeur à 7 km au nord-ouest de la ville de Pematang Siantar, sur l’île de Sumatra.

Auparavant, plusieurs répliques du premier séisme avaient frappé, dont une de magnitude 6,1.

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".

AFP/VNA/CVN