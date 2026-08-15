Ebola : un décès toutes les 30 minutes en RD Congo (ONU)

Le virus Ebola provoque la mort d’une personne toutes les trente minutes en République démocratique du Congo (RDC), a indiqué le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Tom Fletcher, appelant la communauté internationale à intensifier ses efforts pour lutter contre l’épidémie.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué, M. Fletcher a qualifié cette épidémie de "plus rapide propagation jamais enregistrée", soulignant l’urgence d’élargir la réponse et de renforcer la solidarité internationale avant que le virus ne se propage davantage parmi la population. Il a indiqué qu’un nombre beaucoup plus important de personnes était exposé au risque, précisant que certains pays avaient contribué à hauteur d’environ 300 millions de dollars à un fonds destiné à lutter contre l’épidémie.

Le responsable onusien a également averti qu'"Ebola est en train de gagner" en RDC, estimant toutefois qu’il ne fallait pas permettre au virus de prendre le dessus sur les efforts internationaux visant à contenir sa propagation. Il a insisté sur la nécessité de répondre en priorité aux importants besoins en eau, en hygiène, en soins de santé et en autres services essentiels dans la région, appelant le monde à agir efficacement pour faire face à la propagation du virus.

M. Fletcher a, par ailleurs, annoncé l’envoi de 20 agents supplémentaires sur les "lignes de front" de la lutte contre le virus, tout en soulignant la nécessité d’intensifier davantage les efforts.

"Nous devons doubler le nombre d’équipes chargées d’assurer des opérations d’inhumation sûres et dignes, tripler la capacité d’accueil des centres de traitement, améliorer le suivi des contacts et déployer davantage de responsables expérimentés", a-t-il déclaré.

L’épidémie d’Ebola a fait au moins 2.184 morts sur plus de 4.600 cas depuis l’annonce de son apparition en RDC, le 15 mai dernier.

L’ONU avait auparavant averti que cette épidémie risquait de devenir la plus meurtrière de l’histoire de la maladie. Le Fonds central d’intervention d’urgence de l’ONU avait annoncé l’octroi de 30,5 millions de dollars supplémentaires, venant s’ajouter aux 24 millions de dollars déjà alloués pour aider la RDC et quatre autres pays à faire face à l’épidémie, notamment après la détection de cas dans six provinces congolaises, en Ouganda ainsi que près de la frontière avec le Soudan du Sud.

Le virus Ebola a causé la mort de plus de 15.000 personnes en Afrique au cours des cinquante dernières années. L’épidémie la plus meurtrière, qui s’est étendue de 2018 à 2020, avait fait près de 2.300 morts sur environ 3.500 cas.

APS/VNA/CVN