France

Landes : l'incendie a progressé à 1.100 hectares, mais pas de dégâts majeurs

Le nouvel incendie qui s'est déclaré jeudi 13 août dans la forêt des Landes, en France, asséchée par les canicules à répétition, a déjà parcouru vendredi matin 14 août 1.100 hectares et provoqué plus de 500 évacuations, mais pas de dégâts matériels majeurs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Le feu est freiné", grâce à la baisse des températures nocturnes et un air plus humide, a déclaré à la presse le colonel Arnaud Fabre, chef du Sdis 40, qui redoute néanmoins de nouvelles sautes de feu avec le retour de la chaleur dans la journée, avec 36°C attendus.

Les "quinze prochaines heures seront déterminantes", estime Gilles Clavreul, préfet des Landes, où un feu a brûlé 3.700 hectares fin juillet à Biscarrosse.

Dans le même immense massif des Landes de Gascogne, majoritairement peuplé de pins maritimes desséchés par les vagues de chaleur favorisées par le changement climatique, un mégafeu avait parcouru au même moment plus de 40.000 hectares plus au nord, en Gironde.

"Tout a tenu"

Vendredi matin 14 août, une fumée toujours très épaisse produisait un voile opaque sur Luglon, petit bourg de 350 habitants au coeur de l'immense massif des Landes de Gascogne.

"On a protégé les maisons. Tout a tenu", assure un pompier à un habitant inquiet, devant la salle des fêtes où sont servis les repas et boissons aux bénévoles et aux soldats du feu.

René Wojcieszek, 69 ans, qui redoutait de tout perdre dans la nuit, a retrouvé le sourire.

"Un commandant m'a dit que le feu est passé à quelques mètres de la maison. J'espère que le retour des avions écartera le danger", a-t-il déclaré.

Le préfet espérait vendredi matin une reprise rapide des moyens aériens, suspendus dans la nuit (2 Dash, 4 Canadair, 2 Air Tractor) et attendait avec impatience la possible amélioration des conditions météorologiques, annoncée à partir de samedi 15 août.

L'incendie, dont l'origine reste à déterminer, a rapidement progressé dans la soirée de jeudi, à la faveur de vents tournants.

Il a désormais parcouru 900 hectares à l'ouest du village, situé à 25 km au nord-ouest de Mont-de-Marsan, et 200 hectares en raison d'une "saute de feu au sud-est" de la commune, selon la préfecture.

Au total, 525 habitants de la zone ont été évacués vers les communes voisines, et pour l'instant, aucune habitation n'a été détruite, même si certaines sont à seulement quelques dizaines de mètres de la ligne de feu, précise la même source.

Photo : AFP/VNA/CVN

Quelque 500 sapeurs-pompiers sont engagés pour venir à bout de ce feu.

Dans la nuit, un immense ciel orangé était visible à des kilomètres, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Éviter le secteur"

Les autorités demandent d'"éviter le secteur", situé au cœur du massif des Landes de Gascogne, à cheval sur trois départements (Landes, Gironde et Lot-et-Garonne), et deux routes départementales ont été coupées autour de Luglon.

Placées en vigilance orange canicule, les Landes ont vu les températures dépasser les 40°C jeudi 13 août, à Morcenx-la-Nouvelle et Mont-de-Marsan, près de la zone concernée, avec une végétation et forêt asséchées depuis plusieurs semaines rendant le massif vulnérable à la propagation d'incendies.

En France, l'année 2026 bat déjà le record de surfaces brûlées en 20 ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis), qui recense près de 100.000 hectares déjà brûlés.

D'autres régions du pays sont concernées par des feux.

À Guérande, près du littoral très touristique de la Loire-Atlantique, un feu de végétation, "fixé", a provoqué jeudi 13 août l'évacuation d'environ 2.000 campeurs, selon la préfecture.

Au sud de Rennes, un incendie a parcouru 230 hectares, mais le vent a baissé jeudi soir permettant de "traiter au maximum les reprises de feu", selon la préfecture.

Sur la côte du Pas-de-Calais, les incendies qui sévissent depuis mercredi 12 août dans une zone naturelle touristique étaient "contenus" jeudi soir 13 août mais toujours "non fixés", d'après les services de l'État. Trois pompiers ont été légèrement blessés.

Quatre départements sont vendredi 14 août au niveau "très élevé", le plus haut, de "danger feux" dans le Centre-Ouest du pays - Mayenne, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire et Indre - et 57 autres au niveau "élevé", selon la Météo des forêts.

AFP/VNA/CVN