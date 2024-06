En écho à la Journée mondiale de l'environnement

Cette thématique figure parmi les questions posées par les députés aux ministres lors des séances de questions-réponses de la 7e session de l'Assemblée nationale de la XVe législature, du 4 au 6 juin à Hanoï.

Le changement climatique, ses impacts et les moyens de s'y adapter ont sans aucune doute réchauffé la session parlementaire du 4 juin.

La garantie de la sécurité de l'eau, la protection des forêts en augmentant le taux de couverture forestière et l'amélioration des capacités de prévention et de contrôle des impacts du dérèglement climatique sont donc les premières mesures à prendre, selon le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Đặng Quốc Khánh.

Dans le même temps, de nombreux programmes et activités se déploient au sein de la communauté, tels que la collecte et le tri des déchets, les actions contre la sécheresse, les inondations et l'érosion.

À cette occasion, a eu lieu le 2 juin dans la ville de Quy Nhon la "Journée verte à Binh Dinh 2024", attirant plus de 500 participants au ramassage et au tri des déchets, en écho à la Journée mondiale de l'environnement (5 juin) et à la Journée mondiale de l'océan (8 juin).

La semaine dernière a marqué le 10e anniversaire de l'engagement du Vietnam dans les missions onusiennes de maintien de la paix.

En effet, le 27 mai 2014, le Centre de maintien de la paix du Vietnam (actuellement Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam) a vu le jour. En juin de la même année, les deux premiers officiers vietnamiens ont été déployés sous mandat de l'ONU au Soudan du Sud.

Au cours de la dernière décennie, nous avons envoyé 804 officiers et militaires professionnels pour des déploiements à la fois individuels et collectifs au sein de missions de maintien de la paix au Soudan du Sud, à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), en République centrafricaine et au siège des Nations unies à New York.

Depuis leur première participation aux opérations onusiennes, les Casques bleus vietnamiens sont toujours restés unis, proactifs et créatifs, fournissant des efforts incessants pour remplir leurs missions avec brio.

Bien que le Vietnam y ait adhéré plus tard que nombre d'autres pays, il est très apprécié par l'ONU et la communauté internationale pour son engagement politique et ses contributions actives à la mission commune à long terme. Le dynamisme et la positivité des acteurs vietnamiens dans le processus de participation ainsi que leurs capacités professionnelles ont renforcé l'image des Casques bleus vietnamiens.

