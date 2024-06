Hanoï, mégapole rayonnante à l'horizon 2050

Your browser does not support the audio element.

De la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam à la cérémonie de remise du 18 e Prix national de la presse, en passant par la Conclusion du Politburo sur le schéma directeur de Hanoï et l'ajout du Parc national de Cát Tiên à la Liste verte de l'UICN, nous revenons dans ce Podcast sur les actualités majeures de la semaine écoulée.

Le président russe Vladimir Poutine en visite à Hanoï

À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le président russe Vladimir Poutine a effectué les 19 et 20 juin une visite d'État au Vietnam, marquant l'approfondissement du partenariat stratégique global qui unit les deux pays depuis 12 ans, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans le monde.

À cette occasion, le Vietnam et la Russie ont adopté une déclaration commune sur leur partenariat stratégique et signé pas moins de 11 documents de coopération bilatérale.

Cérémonie de remise du 18e Prix national de la presse

À l'occasion du 99e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, le 21 juin, a eu lieu à Hanoï la cérémonie de remise du Prix national de la presse 2023, en présence du président de la République, Tô Lâm.

Parmi les 1.905 œuvres en compétition, le jury a décerné des prix aux 122 meilleures avec un système d'évaluation au barème A, B, C. Ainsi, 10 ont reçu le prix A, 26 B et 45 C, sans oublier 41 prix d'encouragement.

Dans son discours, le président Tô Lâm a félicité les auteurs primés, dont les œuvres reflétaient le paysage dynamique de la presse nationale au cours de l'année écoulée et représentaient également les grandes réalisations du contingent de journalistes à l'approche du centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam en 2025.

Le Parc national de Cát Tiên rejoint officiellement la Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a officiellement ajouté le Parc national de Cát Tiên, dans le Sud du Vietnam, à sa prestigieuse Liste verte des aires protégées et conservées, ce qui en fait le 72e au monde et le 2e au Vietnam à recevoir cette distinction.

"Le fait que deux des trois sites de la Liste verte de l'UICN en Asie du Sud-Est se trouvent au Vietnam (la Réserve naturelle de la zone humide de Vân Long, dans la province septentrionale de Ninh Binh, a été reconnue en 2021) reflète la détermination du gouvernement vietnamien à améliorer les normes de gestion des aires protégées", a déclaré Jake Brunner, responsable de la sous-région du Bas-Mékong de l'UICN.

La Liste verte est un label international qui a pour objectif principal de valoriser les sites et les pratiques exemplaires afin de faire progresser la gestion de l'ensemble des aires protégées. Pour la mettre à jour, l'UICN évalue chaque année les dossiers candidats en se basant sur 17 critères répartis en 4 thématiques : bonne gouvernance, conception et planification judicieuses, gestion efficace, et résultats de la conservation.

Schéma directeur de Hanoï d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2050

Hanoï travaille d'arrache-pied à mettre en pratique la Conclusion N°80 du Politburo sur la Planification de la capitale d'ici 2030, avec vision jusqu'en 2050, et le Projet de révision du schéma directeur de Hanoï d'ici 2045 et à l'horizon 2065. Ainsi, le fleuve Rouge est déterminé comme "nouveau symbole de développement" de la capitale.

Découvrez d'autres événements qui ont marqué l'actualité vietnamienne cette semaine sur lecourrier.vn.