Cameroun

Un chef de village aidant des réfugiés de Centrafrique récompensé par l'ONU

Le prix Nansen de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a été décerné, ce mercredi 10 décembre, à Martin Azia Sodea, chef de village au Cameroun qui a aidé 36.000 réfugiés fuyant la Centrafrique. L'organisation le récompense pour sa contribution " à changer la façon dont les réfugiés sont accueillis".

Photo : Capture écran UNHCR/CVN

Chef de village au Cameroun, Martin Azia Sodea a remporté, mercredi 10 décembre, le prix Nansen de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), pour le soutien de sa communauté à l'intégration de 36.000 personnes ayant fui les violences en Centrafrique.

"L'idée de départ c'était de trouver le moyen d'assurer leur survie et leur santé. S'ils avaient quitté la Centrafrique, s'ils étaient partis au Cameroun, c'était pour sauver leur vie. On s'est donc organisés avec l'aide du HCR et d'autres organisations", a raconté le lauréat dans un entretien à Genève.

Sous la houlette du chef Sodea et de sa famille, les habitants du village Gado-Badzéré soutiennent les réfugiés de République centrafricaine, principalement arrivés après les violences post-électorales de 2014 et 2021, en leur fournissant des terres pour s'y installer et cultiver, explique le HCR dans un communiqué.

Le chef Sodea a inspiré d'autres chefs

"Son leadership a transformé un petit village en un symbole de solidarité, reposant sur la conviction que ceux qui arrivent en détresse méritent d'être soutenus et de bénéficier d’un espace pour souffler", relève le HCR.

"On s'est dit : +Il faut qu'on soit en contact direct avec les réfugiés pour qu'ils puissent sortir de leur stress et communiquer avec nous+. On a instauré ce vivre ensemble, puis on leur a donné un terrain et construit des abris", a encore expliqué le lauréat.

Selon l'agence onusienne, le chef Sodea a inspiré d'autres chefs traditionnels à soutenir les réfugiés, "contribuant ainsi à changer la façon dont les réfugiés sont accueillis" dans cette région de l'est du Cameroun.

Il recevra la distinction Nansen au cours d'une cérémonie à Genève le 16 décembre.

100.000 dollars à la clé

Créé en 1954, le prix est doté de 100.000 dollars et porte le nom de l'explorateur polaire norvégien Fridtjof Nansen, lauréat du prix Nobel de la paix en 1922 et premier Haut-Commissaire pour les réfugiés.

Quatre lauréats régionaux ont également été distingués par le HCR, dont Pablo Moreno Cadena, cadre supérieur mexicain chez MABE, un grand fabricant d'appareils électroménagers, qui a encouragé l'entreprise à embaucher des réfugiés.

En Europe, le HCR a sélectionné Proliska, une organisation ukrainienne, qui a fourni une aide vitale à plus de 3,2 millions de personnes, souvent dans les zones les plus dangereuses et les plus isolées.

L'agence de l'ONU a également récompensé Taban Shoresh, une travailleuse humanitaire, militante pour les droits des femmes et fondatrice de The Lotus Flower, une organisation dirigée par des femmes qui soutient des femmes et des filles déplacées dans la région du Kurdistan irakien.

Enfin, Negara Nazari, réfugiée afghane et cofondatrice du Centre d'apprentissage Ariana au Tadjikistan, a-t-elle ouvert une école pour les jeunes réfugiés afghans qui n'avaient pas accès à l'éducation.

AFP/VNA/CVN



