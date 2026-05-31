Banque africaine de développement (BAD)

L'Afrique appelée à accélérer l'industrialisation par la transformation locale des matières premières

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, a appelé les pays africains à renforcer l'industrialisation du continent par la transformation locale de leurs matières premières, alors que les Assemblées annuelles 2026 de la BAD, tenues vendredi 29 mai à Brazzaville, ont adopté une feuille de route stratégique destinée à accélérer la transformation structurelle de l'Afrique au cours des prochaines décennies.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les Assemblées annuelles de la BAD ont réuni plus de 3.000 participants, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales des 81 pays membres de l'institution, ainsi que des représentants d'institutions financières, de la société civile, du secteur privé, du monde universitaire et des médias.

M. Tah a salué l'approbation, par le Conseil des gouverneurs, de la mise en œuvre rapide des Quatre points cardinaux, une feuille de route stratégique destinée à repositionner l'institution panafricaine de financement du développement comme un levier central de la transformation économique du continent.

Ces Quatre points cardinaux portent notamment sur la mobilisation des ressources financières et de l'épargne africaines pour répondre aux besoins du continent, le renforcement des institutions financières africaines, la valorisation du potentiel démographique, la construction d'infrastructures durables et la transformation locale des matières premières afin de créer davantage de valeur ajoutée.

Selon M. Tah, cette vision devrait guider l'action du Groupe de la BAD afin d'accélérer la transformation structurelle du continent au cours des prochaines décennies.

"Le continent dispose de ressources naturelles abondantes, mais il ne s'agit plus de les exporter à l'état brut. Il s'agit de les transformer", a-t-il déclaré à la conférence de presse de clôture des Assemblées, ajoutant que la mobilisation à grande échelle des capitaux privés et les mécanismes d'atténuation des risques doivent permettre de favoriser des investissements importants en Afrique.

Pour sa part, le président sortant du Conseil des gouverneurs de la BAD, Ludovic Ngatsé, également ministre congolais de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, a indiqué que les Assemblées annuelles de la BAD ont également offert à la République du Congo l'occasion de présenter les grandes orientations de la Vision Congo 2063, axée sur la transformation économique, la construction d'infrastructures structurantes d'interconnexion, la diversification de l'économie, le développement du capital humain, la création d'emplois et l'amélioration de la gouvernance.

Clôturant les assises, le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, a indiqué que l'heure était désormais à l'action pour accélérer la transformation économique du continent. L'Afrique ne doit plus se contenter de solliciter des financements extérieurs, mais doit mobiliser davantage ses propres ressources, a-t-il souligné.

Xinhua/VNA/CVN