Céline Dion, le retour d'une insubmersible diva

Tel est son destin : avec l'annonce de son retour sur scène en septembre à Paris, Céline Dion ouvre un nouveau chapitre d'une vie hors du commun, entre conte de fées, épreuves et amour indéfectible du public.

>> Nakamura, Gaga, Dion : quelle playlist pour la cérémonie des JO ?

>> La Seine pour scène et Céline Dion sur la tour Eiffel pour lancer les JO-2024

>> L'Eurovision laisse la porte grande ouverte à Céline Dion

Photo : AFP/VNA/CVN

Aussi inattendus qu’espérés pour ses fans à travers le monde, les prochains concerts de la star de 58 ans sont prévus en septembre et octobre, dans la plus grande salle de France, près de Paris.

L'annonce, savamment orchestrée entre affiches mystérieuses dans la capitale et tour Eiffel illuminée au diapason, est à la mesure de ce que représente Céline Dion : une des dernières grandes divas, à la voix d'or et à la vie romanesque.

Absente de scène depuis environ six ans, la chanteuse québécoise s'est faite rare ces dernières années, des clichés d'elle amaigrie attisant l'inquiétude de ses admirateurs.

Elle a pourtant créé la surprise lors d'un évènement planétaire : la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. À la tour Eiffel déjà, lieu prestigieux cohérent avec le rayonnement d'une star aux près de 260 millions d'albums vendus, Céline Dion avait interprété l'"Hymne à l'amour" d'Édith Piaf.

La scène semblait irréelle tant les images du documentaire "Je suis : Céline Dion", sorti quelques semaines plus tôt, avaient choqué. Secouée de spasmes, la diva y était filmée, en pleine crise du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare incurable.

Photo : AFP/VNA/CVN

Atteinte depuis 2022, Céline n'a pas pu reprendre son "Courage World Tour" - dans le sillage de son dernier album, en anglais -, qui devait la conduire en France et avait déjà été interrompu par la pandémie.

Impossible non plus d'envisager de nouveaux concerts à Las Vegas, où elle a mené pendant 16 ans - parfois entrecoupés de pauses - une lucrative résidence au Caesars Palace.

En 2025, les rumeurs d'un retour, tout comme une apparition à l'Eurovision à Bâle - concours qu'elle a remporté en 1988 en représentant la Suisse - avaient bruissé, sans se concrétiser.

"Je vais vraiment bien, ma santé...je me sens bien, je me sens forte. Je chante beaucoup, je fais même un peu de danse", a-t-elle affirmé dans un message vidéo, diffusé le 30 mars.

"Titanic", René, Goldman

Parfois blessée, jamais vaincue, Céline Dion a toujours montré une grande force intérieure.

L'année 2016 est marquée par le décès de René Angélil, son mentor, mari et père de ses trois enfants, celui qui l'avait découverte dans la petite ville de Charlemagne, près de Montréal.

Née en 1968, benjamine d'une famille modeste, nombreuse - 14 enfants - et à la fibre artistique, Céline démontre rapidement ses talents pour le chant. L’adolescente a 12 ans quand sa mère, surnommée "Maman Dion", envoie une cassette à l'impresario.

"Quand j'ai entendu cette voix-là, je n'avais jamais rien entendu de tel. Pour moi, c'est la plus belle voix du monde", dira plus tard René Angélil.

Pour financer son premier album, le producteur prend le risque d'hypothéquer sa propre maison : c'est le début d'une success-story digne d'Hollywood et qui inspirera aussi en France ("Aline", de et avec Valérie Lemercier, 2020).

Une fois adulte, son histoire d'amour avec "René", 26 ans de plus qu'elle, sidère quand elle est révélée et affole les magazines people.

Trois ans après son mariage à la basilique Notre-Dame de Montréal en 1994, c'est la planète qui tombe en amour pour Céline en écoutant "My heart will go on", sur la B.O. de "Titanic", de James Cameron.

La chanteuse a aussi conquis le cœur du public français, qui l'a découverte à 14 ans, en 1983, dans l'émission "Champs-Élysées" présentée par Michel Drucker.

Elle est définitivement adoptée en 1995 avec le succès de l'album "D'eux", conçu avec la complicité du faiseur de tubes Jean-Jacques Goldman. L'opus, qui recèle "Pour que tu m'aimes encore", reste le disque francophone le plus vendu au monde avec environ 10 millions d'exemplaires.

"Quand je serai plus là, je pense sincèrement qu'il sera encore joué et qu'il sera encore chanté", glissait la star dans un documentaire sur M6, en 2025.

Céline Dion continue d'écrire son histoire, celle d'une star mondiale perçue comme une figure de la chanson populaire et à l'autodérision toujours assumée.

AFP/VNA/CVN