Après Léonard de Vinci et Michel-Ange, le Met de New York honore Raphaël

Léonard de Vinci, Michel-Ange et désormais Raphaël : le prestigieux Metropolitan Museum of Art de New York consacre à partir de dimanche 29 mars une rétrospective au troisième des grands maîtres de la Renaissance italienne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sur les 237 œuvres exposées, 175 sont signées de la main de Raffaello di Giovanni Santi (1483–1520), qui a mis sa "virtuosité technique" au service de "la beauté", "l'harmonie" et "la perfection", décrit à l'AFP la commissaire Carmen Bambach.

Parmi les temps forts : la première peinture qu'il a intégralement réalisée, de tendres Vierges à l'enfant, des portraits à la fois élégants et intimistes, ou encore des tapisseries conçues pour la chapelle Sixtine et copiées pour les grands rois d'Europe.

De sa formation dans sa ville natale d'Urbino, en Italie centrale, aux premières années de sa carrière près de Pérouse et à Florence, où il côtoie De Vinci et Michel-Ange, jusqu'à la cour des papes à Rome, l'exposition retrace le parcours de Raphaël pour "devenir l'artiste qu'il était" à sa mort à 37 ans, explique Mme Bambach.

"Si l'on ne regarde que ses peintures, on ne voit que cette beauté suprême, sublime, cette perfection", note l'éminente spécialiste de la Renaissance italienne.

En les mettant en miroir avec ses dessins préparatoires dans les salles du Met, elle a voulu permettre aux visiteurs de le regarder travailler comme "par-dessus son épaule", révélant un artiste "extrêmement discipliné, qui calcule chaque aspect de ses compositions".

Les figures humaines représentées par Raphaël ont ainsi été "la référence pendant 300 ans", de 1510 à la fin des années 1800, pour d'innombrables générations d'artistes, rappelle la conservatrice.

Après des rétrospectives à Rome en 2020 et Londres en 2022, il s'agit de la première exposition majeure consacrée au peintre aux États-Unis.

Elle rassemble des œuvres de très nombreux musées, notamment français, le Louvre évidemment, mais aussi le palais des Beaux-Arts de Lille ou le Musée Fabre à Montpellier.

L'actrice Isabella Rossellini prête sa voix à l'audioguide.

AFP/VNA/CVN