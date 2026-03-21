Le Théâtre des Champs-Élysées à Paris met la danse contemporaine à l'honneur la saison prochaine

Ballet National de Norvège, Boston Ballet : le Théâtre des Champs-Elysées va mettre l'accent sur la danse en 2026-2027 en diffusant plus de productions de grandes compagnies internationales, a annoncé vendredi 20 mars l'institution.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Huit spectacles de danse sont programmés, parmi lesquels un "adieu" du chorégraphe Thierry Malandain, qui part à la retraite, à sa compagnie le Malandain Ballet Biarritz, avec "L'oiseau de feu" de Stravinsky et le "Boléro" de Ravel, notamment.

"Nous assumons de devenir la maison de référence pour tous les chorégraphes et spectacles internationaux les plus emblématiques", à travers "l'accueil de grandes productions qui ne sont pas forcément des créations (...) mais qu'il faut avoir vues au moins une fois dans sa vie", a déclaré Baptiste Charroing, directeur général, en présentant à la presse la programmation de la prochaine saison.

Le Suédois Alexander Ekman, chorégraphe de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris en août 2024, viendra présenter des pièces montées avec le Boston Ballet et The Joffrey Ballet, basé à Chicago.

Figure du mouvement hip-hop, Mourad Merzouki revisitera "Les Quatre saisons" de Vivaldi avec sa compagnie Käfig, tandis que le Ballet National de Norvège viendra célébrer le chorégraphe contemporain tchèque Jiri Kylian à travers plusieurs de ses œuvres.

Plus largement, la prochaine saison comprendra cinq opéras mis en scène, dont "Manon Lescaut" de Puccini (direction Lorenzo Passerini, mise en scène Oliver Mears, avec le ténor Roberto Alagna) ou "Orphée" de Berlioz avec pour la première fois en fosse la cheffe italienne Speranza Scappucci à la direction, dans une mise en scène de l'Américain Ted Huffman.

Il y aura 200 représentations en 2026-2027, dont 110 concerts (dont des opéras en version concert, des spectacles famille).

Pour élargir la fréquentation du théâtre, dont l'âge moyen du public est de 60 ans, l'établissement propose aux spectateurs de moins de 30 ans un tarif unique de 10 ou 20 euros la place, selon la programmation.

Pour la saison 2024-2025, le théâtre a fonctionné avec un budget d'environ 26 millions d'euros, dont 12 de subvention de la Caisse des dépôts, propriétaire du théâtre.

AFP/VNA/CVN